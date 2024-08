Bracconaggio, due denunce della Forestale 

Due persone, sospettate di aver ucciso un piccolo di cinghiale con una roncola, sono state denunciate dalla Forestale.

Dopo un mese di indagini, gli agenti del Nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale di Oristano, coadiuvati dal personale della Stazione forestale di Cuglieri, a seguito di una perquisizione domiciliare a Torregrande, hanno rinvenuto elementi utili alle indagini, che confermano i sospetti nei loro confronti.

Gli indagati sono stati deferiti all’autorità giudiziaria e dovranno rispondere del reato di uccisione di animali e rischiano una pena che va da quattro mesi a due anni di reclusione.

Il proliferare dei cinghiali sul territorio non giustifica in alcun modo abbattimenti di questo genere. Per questo motivo il Corpo forestale ha intensificato i servizi mirati alla prevenzione e alla repressione della cattura illecita dei cinghiali su tutte le giurisdizioni territoriali della Regione.

