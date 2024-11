Braccio di ferro tra Portovesme srl e Provincia 

Tensione alle stelle alla Portovesme srl nel giorno in cui scade il termine imposto dalla Provincia per la presentazione del progetto per l’impianto di trattamento del percolato nella discarica di Genna Luas. Da un lato l’azienda sostiene di essere in regola con le richieste della Provincia in virtù di un documento inviato venerdì 8 novembre (protocollato la mattina dell’11 novembre perché ricevuto quando gli uffici erano ormai chiusi per il weekend), dall’altro la Provincia che due giorni fa ha dichiarato che quanto ricevuto dalla Portovesme srl non è il progetto definitivo richiesto e che quindi non avrebbe interrotto i termini della diffida.

La multinazionale

In una nota di ieri pomeriggio, la Portovesme srl ribadiusce «di aver presentato il documento relativo al progetto di adeguamento dell’impianto di trattamento della discarica di Genna Luas lo scorso 8 novembre. Il documento presentato è in linea con gli scopi richiesti dalla Provincia. Come da cronoprogramma, per l’attuazione sarà necessaria l’approvazione da parte della Provincia, ente con cui la Portovesme srl ha già avviato un confronto in occasione del tavolo tecnico convocato su richiesta della stessa Società». Nella nota si aggiunge anche che la Portovesme prenderà contatto con la Provincia per concordare la condivisione degli aspetti tecnici al fine di avviare la realizzazione del progetto».

La Provincia

Rimane da capire se ai responsabili dell’Ufficio Ambiente dell’ente questa precisazione sarà sufficiente dopo che martedì avevano chiaramente espresso il loro parere su quanto ricevuto: «La Portovesme ci ha ripresentato lo stesso studio di fattibilità, definendolo “progetto preliminare”, che era già stato portato durante il tavolo tecnico del 16 settembre scorso – avevano spiegato – ma il cronoprogramma partirà soltanto al momento della presentazione del progetto definitivo che dovrà essere presentato agli enti competenti per l’approvazione. Già conoscevano questo piano preliminare – hanno sottolineato – ma entro il 14 novembre è richiesta la presentazione formale del progetto definitivo per l’approvazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA