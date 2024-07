Braccio di ferro sulle nomine Rai 

Si riaccende lo scontro nel centrodestra sulle nomine Rai. Il duello tra Lega e Forza Italia si rafforza con la richiesta formale, da parte del partito di Salvini, di un tavolo sulla nuova governance della tv pubblica. Sullo sfondo la partita per il direttore generale, che i leghisti rivendicano quasi come risarcimento per gli altri vertici coperti dagli alleati. Lo schema vedrebbe infatti Giampaolo Rossi (indicato da FdI) come Ad e Simona Agnes come presidente in quota Forza Italia, e non prevederebbe la figura del direttore generale. Ma la Lega non ci sta e alza la voce non nascondendo anche mire sulla direzione del Tg1.

Spunta intanto un nuovo caso Serena Bortone: il Fatto Quotidiano scrive che la giornalista avrebbe in casa uno specchio firmato nel 2023, durante la trasmissione “oggi è un altro giorno”, dall’artista Michelangelo Pistoletto. Ma lei stessa aveva detto in diretta che l’avrebbe riportato a casa, dato che lo specchio era suo. Pistoletto conferma la versione di Bortone, non risultano indagini interne Rai.

