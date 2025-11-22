Braccio di ferro sul condominio 

Braccio di ferro tra la Procura di Tempio e il condominio del Pevero in capo alla società Crhysalys Bay. Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza ha avviato una serie di attività, anche a livello internazionale, per eseguire il sequestro di quasi quattro milioni di euro, quanto dovuto all’erario (secondo il sostituto procuratore Alessandro Bosco) da quello che il magistrato ritiene essere a tutti gli effetti un albergo. Si parla dunque di presunta evasione fiscale, per un complesso immobiliare che, invece, stando alle difese, è un super condominio da oltre cento unità immobiliari. Le indagini faranno il loro corso, ma di sicuro il residence del Pevero è al centro di una vicenda molto complessa che vede un serrato confronto sul piano legale tra magistrati, Comune di Arzachena e Crhysalys Bay.

La società ha già ribaltato, a suo favore, la primissima impostazione delle indagini. Il Comune di Arzachena aveva effettuato numerose ispezioni nella grande struttura contestando presunte violazioni edilizie e mettendo in discussione la stessa utilizzabilità di alcuni settori del super condominio. Ma tutto il filone “urbanistico” dell’inchiesta è caduto. L’avvocato Gian Comita Ragnedda (che assiste la società insieme al collega Bruno Cuccu) ha infatti ottenuto una serie di provvedimenti del Comune di Arzachena che hanno escluso l’esistenza di spazi inidonei, in particolare di locali registrati catastalmente come magazzini o vuoti sanitari non adatti all’uso abitativo. Ora la contesa è anche sul piano fiscale, perché i 103 appartamenti, secondo la Procura di Tempio, farebbero parte di una residenza alberghiera che non avrebbe adempiuto agli obblighi fiscali.

