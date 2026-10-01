Braccio di ferro sul chiosco a cinque stelle di Pitrizza 

Un altro braccio di ferro in Costa Smeralda per un chiosco in una delle più belle spiagge del litorale di Porto Cervo. È approdata davanti al Tar della Sardegna la vicendo di uno stabilimento balneare a cinque stelle nella spiaggia di Pitrizza. Il Comune di Arzachena ha già emesso un provvedimento in passato e ora procede per la demolizione della struttura della società Services in Coast srl. Destinatario dell’ordine di rimozione delle opere è un importante operatore di Luogosanto, Salvatore Occhioni, presente da tempo con servizi di lusso in Costa Smeralda. Il chiosco al centro della contesa è stato oggetto di diversi atti dell’Area tecnica del Comune di Arzachena per problematiche che riguardano anche il terreno, a ridosso della spiaggia, sul quale è stato realizzato. L’amministrazione comunale ha anche risposto alla società con un diniego alla domanda di sanatoria. Ora resta sul tavolo il provvedimento che ordina la rimozione delle “opere asseritamente realizzate in assenza dei titoli abilitatativi”. La società di Luogosanto, rappresentata da un pool di studi legali della Penisola, chiede al Tar di sospendere l’efficacia dei provvedimenti del Comune di Arzachena (rappresentato dall’avvocato Stefano Forgiarini).

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