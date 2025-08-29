Braccio di ferro sui tavolini 

Il primo round è andato ai ristoratori, ma la partita dell’utilizzo non autorizzato del suolo pubblico a scopi commerciali è tutt’altro che finita. Soprattutto, il Comune di Olbia vuole giocare sino in fondo il match, con l’ennesima operazione “innovativa” in fatto di governo dei beni pubblici e sicurezza urbana. L’amministrazione olbiese ha deciso di non fermarsi più alla sanzione amministrativa pecuniaria in caso di occupazione abusiva di piazze e marciapiedi, se si guardano le ordinanze del Settore Suape, Manutenzioni e Viabilità degli ultimi tre mesi, si scopre che sono stati emessi provvedimenti “a stampino”, sulla base di una nuovo approccio al problema. Una scelta fatta, per fare un esempio, dal Comune di Roma, con il risultato di un braccio di ferro amministrativo ancora in corso. La scelta è chiara: in caso di occupazione abusiva di piazze, strade e marciapiedi, non scatta la multa, ma molto più dolorosa chiusura dell’esercizio commerciale (ristorante, bar o bottega) per cinque giorni. È una applicazione estensiva e innovativa della legge 94 del 2009. Le norme prevedono, infatti, che l’ente pubblico può chiudere il locale se nel caso specifico, il posizionamento di tavoli, sedie e altri arredi, mette in pericolo la sicurezza delle persone. Una valutazione che deve essere fatta caso per caso. Il Comune di Olbia, invece, dall’inizio dell’estate utilizza lo strumento della chiusura come se fosse una sanzione accessoria automatica (sei locali chiusi, quasi tutti nella frazione “salotto” di San Pantaleo).

Lo scontro

Va detto che la linea dell’amministrazione olbiese ha delle ragioni ben precise. Il dato rilevante è che spesso, i destinatari delle sanzioni pecuniarie risistemano tavoli e sedie al loro posto, senza autorizzazioni, passata la buriana. Quindi in questo braccio di ferro legale, il Comune di Olbia rincara la dose, non senza qualche ragione. Sul piano strettamente formale, però, l’operazione è sul filo. Dopo il ricorso cautelare vincente dell’amministrativista Gian Comita Ragnedda (è stata ordinata la riapertura del ristorante “Giagoni in piazza”) il Tar entrerà nel merito il 25 settembre. I giudici, però, hanno già lanciato un messaggio al Comune di Olbia, segnalando che la sanzione della chiusura è eccessiva se “risulta comunque disponibile ampio spazio riservato all’utilizzo collettivo”. Quindi niente ordinanze a stampino. Ma la partita è ancora apertissima.

RIPRODUZIONE RISERVATA