Braccio di ferro su Tavolara 

Nessun armistizio sul divieto di escursioni a Tavolara, sbaglia chi pensa a un dietrofront del sindaco di Olbia Settimo Nizzi (che ha rimodulato l’interdizione) o delle guide ambientali che contestano il provvedimento. Infatti il Comune conferma la sua posizione sulla insostenibile pericolosità delle attività escursionistiche nell’isola (come sin ad ora organizzate), mentre la controparte annuncia per i prossimi giorni il deposito di un ricorso amministrativo con il quale sarà chiesta la sospensiva (in via di urgenza) dell’ordinanza. La revisione del divieto (ora diventato a termine (valido sino al 30 settembre e classificato come contingibile e urgente) non ha spento lo scontro, anzi.

«È una beffa»

L’avvocata Edi Baldino rappresenta le guide ambientali e dice: «Certo che ricorriamo alla giustizia amministrativa. Lo faremo la prossima settimana. Per essere chiari, la rettifica, perché di questo si tratta, dell’ordinanza comunale non cambia il quadro. Anzi ha il sapore della beffa. Si impone il divieto nel periodo dell’anno di massima attività per le guide ambientali e l’interdizione cessa alla fine di questa stagione. Non c’è alcuna revisione sostanziale e rimane, secondo noi, la profonda e inaccettabile illegittimità del provvedimento. Ripeto, è soltanto una correzione (la prima ordinanza era sbagliata) che non cambia di una virgola il quadro». Non si può, però, non riconoscere che il tema della incolumità delle persone esiste per arrampicate ed escursioni a Tavolara. Baldino risponde: «Nei giorni scorsi l’Elisoccorso della Regione Toscana ha effettuato un difficilissimo intervento in una scogliera dell’isola d’Elba. Stiamo raccogliendo un minimo di casistica sulla situazione di alcune località turistiche italiane, nessun amministratore si sogna di firmare divieti. E parliamo di siti molto più pericolosi di Tavolara. Anzi, le attività sportive ed escursionistiche vengono favorite. Ovviamente in un quadro di sicurezza».

«Priorità, le persone»

È stato annunciato un regolamento per l’accesso all’isola, ma Nizzi non cambia la sua posizione: «È necessario prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica». L’assessore al Turismo, Marco Balata, è tassativo: «Non tiriamo fuori discorsi sul turismo o altro. Quando in ballo ci sono la vita e la sicurezza non ci sono valutazioni alternative che tengano. La priorità assoluta è l’incolumità delle persone. Punto».

