Braccio di ferro su Gaetano È il giorno di Palomino  

Nicola, a poche ore dalla gara con la Carrarese, di mercato non vuol sentire parlare. Ma il mercato del Cagliari va avanti. E oggi potrebbe essere il giorno giusto per José Luis Palomino, mentre continua il braccio di ferro col Napoli per Gianluca Gaetano.

Il giorno di Palomino

Un ritorno di fiamma, dopo i tentativi di un anno fa. Viste le difficoltà della difesa, il ds Bonato è tornato deciso su Palomino, svincolatosi dall’Atalanta. Il difensore argentino, classe ’90, oggi è atteso in città, per le visite mediche e un contratto di un anno con opzione per il secondo.

Braccio di ferro

In tribuna nella gara di Coppa Italia, Gaetano vive da separato in casa con il Napoli. Il Cagliari aspetta che il club azzurro venga incontro alla sua proposta, un prestito con obbligo di riscatto per un totale di 7 milioni, mentre il Napoli continua a puntare a 9-10 milioni, possibilmente immediati. Il club rossoblù non nasconde l’ottimismo per il positivo esito della trattativa, ma restano bloccati, come alternative di lusso, l’ex Inter Casadei, ora al Chelsea, e l’ivoriano Traoré, tornato al Bournemouth dopo il passaggio in prestito, non proprio positivo, a Napoli.

Le uscite

Convocati per la gara di questa sera, ma Jankto e Pereiro restano due rossoblù per i quali si cerca una sistemazione. Come il greco Hatzidiakos, soprattutto dopo l’arrivo in Sardegna di Palomino. Discorso a parte per Lapadula: tramontato l’interesse del Pisa, per l’italo-peruviano resta in piedi un tenue interesse della Salernitana, che però, al momento, non viene preso in considerazione. Se Lapadula dovesse rimanere a Cagliari, non ci sarebbe spazio per l’acquisto di una nuova punta, col ds Bonato che tiene in caldo il nigeriano della Cremonese Okereke e il marocchino del Napoli Cheddira.

