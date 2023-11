Braccio di ferro per il campo di calcio: lite tra Comune e privati per l’utilizzo 

È guerra tra Comune e privati per la gestione del campo da calcio a undici di via Crespellani. «È solo di chi se lo può permettere», attacca Franco Schirru, allenatore della “Asd Mulinu Becciu”, unica società del quartiere, che da anni non può utilizzare l’impianto rinnovato nel 2018. E chiede da tempo un intervento del Comune.

Dal Municipio, l’assessora allo Sport di Cagliari Fioremma Landucci replics: «Al signor Schirru era stato proposto come alternativa gratuita il campo da calcio in via Mandrolisai, per il quale la sua società avrebbe dovuto acquistare le nuove porte e un defibrillatore, ma ha rifiutato. Il Mulinu Becciu», aggiunge, «potrebbe usufruire di quattro ore settimanali gratuite dalle 9 alle 13 nel campo di via Crespellani». Ma Schirru non è convinto: «Quello di via Mandrolisai è un campo da calcio a 5 e noi giochiamo il calcio a 11, inoltre avremmo dovuto sborsare circa duemila euro solo per le porte, il defibrillatore e la polizza assicurativa».

I nodi ancora da risolvere

Poi aggiunge: «Gli orari che ci sono stati proposti sono incompatibili per una prima squadra composta da lavoratori e studenti. Non chiediamo di avere il campo gratis, ma poterlo utilizzare a tariffa accessibile che dia la possibilità di svolgere attività sociali nel quartiere, così come previsto dalle disposizioni comunali per il campo. Invece, l’attuale gestore si limita ad affittare il campo a chi ne fa richiesta». Cosa che Schirru, in precedenza, aveva provato a fare: «Fino al 2021 avevamo cercato di creare un settore giovanile per accogliere i ragazzi del quartiere senza chiedere alcuna quota alle famiglie, ma a causa degli ingenti costi per l’affitto settimanale del campo ho dovuto abbandonare il progetto. Oggi invece con la prima squadra iscritta in Terza categoria non posso affittare il campo, almeno non alle cifre richieste che sono insostenibili, tanto che siamo costretti ad allenarci per strada o chiedere ospitalità ad altre società per svolgere amichevoli».

Le tariffe dell’impianto

L’affitto del campo parte da 55 euro per il diurno e 85 per il notturno all’ora, fino ai 110 e i 150 euro per le gare il fine settimana. «Per due allenamenti settimanali più la gara casalinga ogni quindici giorni dovremmo sborsare novemila euro l’anno: potrebbero essere usati, oltre che per la prima squadra, soprattutto per ricostituire un settore giovanile che coinvolga tutti i ragazzi di Mulinu Becciu che non hanno lavoro e non frequentano la scuola».

RIPRODUZIONE RISERVATA