Braccio di ferro per avere Gaetano  

C'è il via libera di Conte e c'è la volontà del giocatore, ma la strada che potrebbe riportare Gaetano al Cagliari è ancora lunga, ben più lunga di quella che separa Chatillon e Castel di Sangro, sede del ritiro del Napoli. Le richieste di De Laurentiis (intorno ai 10 milioni) frenano i rossoblù, col ds Bonato che, però, non molla la presa e attende, magari senza perdere di vista alternative per la trequarti.

Intrighi

Cagliari e Napoli continuano a mantenere i contatti e, nella trattativa, ecco spuntare anche il Bari di De Laurentiis junior. Perché, per sbloccare Gaetano, oltre a una proposta possibile di acquisto in prestito con obbligo di riscatto, potrebbe esserci anche il coinvolgimento dei pugliesi, che attendono il sì di Radunovic (il Pisa ha virato su Semper), che potrebbero accogliere Pereiro e sono entrati in concorrenza con la Sampdoria per Veroli. E in questo giro vorticoso, il Cagliari potrebbe provare a inserire anche Cheddira, in caso di uscita di Lapadula.

Uscite

Presto potrebbe essere chiuso il trasferimento al Cosenza di Kourfalidis, rimasto in panchina col Como. In uscita anche Catena (Virtus Verona) e Zallu (Perugia). Dalla B arrivano proposte per Di Pardo, che si gioca con Azzi il ruolo di vice Zortea sulla fascia destra.

