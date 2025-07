Braccio di ferro Lega-FdI sul Veneto, Lupi: il nome entro 24 ore 

Potrebbe sbloccarsi domani la candidatura del centrodestra per il Veneto, con un eventuale effetto domino che consentirebbe a Giorgia Meloni di accelerare la chiusura di tutte le caselle per le regionali. «Vogliamo dare più forza al centro del centrodestra anche in Veneto. Credo che lunedì, come coalizione, daremo indicazione del candidato alla presidenza della Regione» annuncia da Padova il presidente di “Noi moderati” Maurizio Lupi, e ricorda una regola «che Silvio Berlusconi ha portato nel centrodestra 30 anni fa: la coalizione è compatta e chi la guida lo scelgono gli elettori. In questo momento è Giorgia Meloni a guidare il centrodestra, non è più solo la leader di Fratelli d’Italia ma è leader di tutta la maggioranza, e la preoccupazione del leader è quella di tenerla unita». L’annuncio in ambienti della maggioranza fa pensare che il braccio di ferro tra FdI e Lega si possa chiudere con un nome indicato dal partito della premier. Ma la Lega non sembra voler cedere. E parallelamente al dossier Veneto corre quello Campania, dove resiste il pressing di Forza Italia. Salvini in una intervista a Libero ricorda la buona amministrazione di Luca Zaia («tra i governatori più apprezzati in Europa») e il fatto che in Veneto la Lega oggi ha 161 sindaci e più di 1500 amministratori locali: «Un patrimonio unico - rimarca - che mettiamo a disposizione del centrodestra unito». Sullo sfondo, la questione della legge elettorale, con Meloni che lavora per convincere la Lega ad accettare una formula più proporzionale. Se FdI e Pd convergessero su questa soluzione, anche Fi si potrebbe accodare.

