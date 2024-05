Braccio della gru finisce contro il palazzo 

Chi ha assistito non ci ha pensato su due volte: «Quando ho visto il braccio della gru oscillare pericolosamente e finire contro la parte alta dell’edificio mi sono allontanato temendo il peggio», ha ammesso il proprietario dell’edicola di via Biasi. E alcuni operai, al lavoro nella zona in un altro cantiere, hanno aggiunto: «È stato un miracolo che non sia accaduto niente di grave. Se quel braccio fosse caduto non sappiamo cosa sarebbe potuto accadere e quali sarebbero state le conseguenze». Così alla fine l’incidente avvenuto verso le 10, all’interno del cantiere per la costruzione di due nuove palazzine, si è concluso con un enorme spavento, parte alta di un edificio danneggiato in modo lieve e gli accertamenti dei vigili del fuoco.

La ricostruzione

Sono stati proprio i vigili, arrivati dalla caserma di viale Marconi con diversi mezzi e uomini, a effettuare tutte le verifiche. «Durante la manovra per lo smontaggio della gru da cantiere», ha spiegato il funzionario Francesco Illu, «il lungo braccio appena staccato dalla struttura fissa ha iniziato a oscillare in modo insolito probabilmente per un mancato bilanciamento utilizzando un’altra gru mobile. Il pezzo ha colpito la parte alta della palazzina in costruzione. Poi, la parte del braccio, lunga una trentina di metri, è stata posata a terra in sicurezza». I vigili, coordinati anche dal capo squadra Attilio Zuddas, hanno svolto tutti gli accertamenti del caso. «L’edificio non ha problemi e anche le due gru non hanno evidenziato danneggiamenti o guasti meccanici».

L’apprensione

Chi si trovava nella zona e ha assistito alla scena, è rimasto impressionato. «Vedere quel gigantesco pezzo di gru oscillare pericolosamente è stato spaventoso», ha detto un altro operatore commerciale di via Biasi. L’edicolante ha poi aggiunto: «Sembrava dovesse cadere da un momento all’altro. E il rumore dell’impatto contro la parte alta del palazzo poteva portare davvero alla caduta del braccio. Per fortuna questo non è avvenuto». Il palazzo bianco, quasi completato, ha subito danni per fortuna leggeri all’ultimo piano: i segni lasciati dal braccio della gru sono ancora ben visibili. Al termine di tutti gli accertamenti e una volta verificato che non c’era alcun problema al palazzo e ai mezzi coinvolti nell’incidente, i vigili sono andati via. Gli operai hanno potuto riprendere così il loro lavoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA