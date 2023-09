Braccianti sfruttati: «Ok, 12 euro all’ora ma senza fattura» 

Alcuni venivano assunti, a tempo determinato, come «braccianti agricoli» da due società di intermediazione lavorativa, ma il contratto non veniva mai rispettato: paghe misere, 5 euro all’ora poi portate a 6 euro dopo una serie di proteste, e turni nei campi di almeno otto ore. Altri – gli stranieri non ancora regolarizzati nel territorio italiano e in attesa di permesso di soggiorno – venivano impiegati in nero. I pakistani Wasim Abbas, 36 anni, e Adeeb Hassan (42) avevano creato, l’anno scorso, due ditte per «fornire supporto alla produzione vegetale». Si presentavano alle aziende agricole e vitivinicole del Sulcis, del Parteolla e del Medio Campidano apparentemente con le carte in regola: «Abbiamo una cooperativa e facciamo lavoro di agricoltura, vendemmia, tutto. Devo parlare con il vostro responsabile?», dice Umari Hassan, 28 anni, anche lui pakistano e socio di una delle due ditte, in una telefonata con una cantina sociale in una delle intercettazioni nell’inchiesta della Squadra Mobile di Cagliari. Abbas, i due Hassan e altri due complici, Muhammad Tayyab (25) e Muhammad Arslan (31) sono finiti in carcere all’alba di mercoledì nel blitz della Polizia che ha eseguito i cinque fermi nell’inchiesta, coordinata dal pm Giangiacomo Pilia, sullo sfruttamento per il loro stato di bisogno di lavoratori, reclutati nel centro di accoglienza straordinaria di Monastir.

La difesa

Sotto accusa anche dodici aziende (alcune sono imprese individuali) che hanno utilizzato i braccianti: alcune solo per una giornata. Tutte si sono difese ribadendo la loro buona fede: avevano sottoscritto dei contratti con le due coop dei pakistani e pagavano, con bonifici (dunque tutto tracciato) 14 euro all’ora a lavoratore. Non sapevano, hanno ribadito, che poi ai braccianti arrivassero solo 5 euro (poi diventati 6 per le proteste dei migranti). I loro nomi sono presenti nelle carte delle indagini. Per gli investigatori della seconda sezione della Squadra Mobile, le due società create dai pakistani erano concepite per fornire una parvenza di legalità. Così fatturavano per l’impiego di lavoratori che venivano comunque sfruttati. Passaggio questo, come hanno dichiarato i denunciati riconducibili alle aziende agricole, vitivinicole e cantine, di cui non erano a conoscenza.

La contrattazione

E nei dialoghi intercettati c’è chi si lamentava della rotazione dei lavoratori. «Perché me li porti sempre diversi?», protesta uno dei denunciati in libertà con Abbas. «A parte uno che lo sa fare, gli altri stanno imparando da zero», aggiunge riferendosi alle raccolta di carciofi nei campi. «Mandami quelli dell’altra volta». In un’altra telefonata viene chiarito il prezzo per bracciante: «Quanto mi prendete?», chiede un piccolo proprietario terriero. «Quattordici a ora, a testa». Prezzo, come emerge in un’altra conversazione intercettata dagli investigatori della Mobile coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, che poteva scendere a 12 euro all’ora: «Dodici euro va bene, ma senza fattura», spiega Abbas ad Umair Hassan incaricato di trattare con un potenziale cliente. E nonostante le proteste di molti proprietari terrieri per la «scarsa efficienza dei braccianti», anche per la poca attenzione nel lavoro, l’attività delle due società dei pakistani andava bene. Tanto che gli indagati si vantavano di ricevere sempre più candidature di potenziali lavoratori. E stavano anche allargando i confini della clientela arrivando anche nel nord dell’Isola. Gli imminenti viaggi in Pakistan di almeno tre degli indagati hanno costretto la Polizia a intervenire, facendo scattare i cinque fermi.

