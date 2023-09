Braccianti sfruttati  nelle vigne sarde: cinque in carcere 

Fornivano alle aziende agricole del Sulcis, del Medio Campidano e del Cagliaritano braccianti pagandoli cinque euro all’ora, dopo averli reclutati all’interno del Centro di accoglienza straordinaria di Monastir. Dalle imprese vitivinicole e di coltivazione di carciofi incassavano circa 14 euro all’ora per lavoratore, compilando anche dei contratti su fogli bianchi «in caso di controlli». Cinque cittadini pakistani, da tempo nell’Isola, avevano messo in piedi – è l’accusa – un’organizzazione strutturata per assumere manodopera, da destinare ad aziende del settore agricolo, in condizioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori: ieri mattina, al termine delle indagini degli investigatori della seconda sezione contrasto alla criminalità diffusa della Squadra Mobile di Cagliari, Wasim Abbas (36 anni), Adeeb Hassan (42), Muhammad Arslan (31), tutti e tre domiciliari a Donori, Hassan Umair (28, di Settimo San Pietro) e Muhammad Tayyab (25, domiciliato nel centro di accoglienza di Monastir) sono finiti in carcere a Uta. Denunciati anche i due autisti (pakistani) del gruppo che si occupavano di portare gli stranieri nei terreni. Sotto accusa poi dodici aziende che hanno utilizzato l’intermediazione dell’organizzazione capeggiata, secondo gli investigatori, da Abbas e da Adeeb Hassan.

I quaderni con i turni

All’alba di ieri sono entrati in azione gli agenti della Squadra Mobile, i colleghi del Reparto prevenzione crimine di Abbasanta e del Reparto Mobile di Cagliari, insieme al personale dell’Ispettorato del Lavoro per eseguire i cinque fermi di indiziato di delitto. Alcuni degli indagati, nella lunga inchiesta coordinata dal pm Giangiacomo Pilia, stavano infatti per lasciare la Sardegna e tornare in Pakistan: Adeeb Hassan sarebbe dovuto partire proprio ieri mattina, mentre Abbas aveva acquistato un biglietto aereo per il 30 settembre. Da qui la necessità di bloccarli. Le perquisizioni hanno permesso di sequestrare cinque quaderni con annotati i nomi dei braccianti stranieri (una cinquantina), i turni, le ore lavorate e le aziende. Domani ci dovrebbe essere la convalida dei fermi: i cinque indagati sono assistiti dagli avvocati Alessia Scintu, Salvatore Sale, Silvio Putzolu, Carlo Puddu e Giorgio Canetto. Le dodici aziende (con titolari o dipendenti) finite nel provvedimento di fermo, per aver utilizzato i lavoratori dell’organizzazione, sono: cantina Mesa (vigne tra Giba e Masainas), Giancarlo Vacca (Masainas), Pier Giorgio Floris (Masainas), Andrea Lugas (Tuili), Irena Liberi (Santa Margherita di Pula), Mario Pala (Serdiana), Marco Lampis (Villasor), Pier Andrea Marras (Cagliari), Carlo Pisu (della cantina Deiana di Settimo San Pietro), Sandro Murgia (cantina di Dolianova), Marco Farci (Maracalagonis) e Sandro Dessì (di Perdaxius).

Il reclutamento

Le indagini degli investigatori della Mobile, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, sono iniziate a giugno quando un giovane pakistano ha raccontato delle condizioni proibitive in cui lavorava per conto di un connazionale. Grazie a intercettazioni telefoniche, immagini registrate dalle telecamere nascoste, pedinamenti e gps sistemati nei mezzi usati dal gruppo, come disposto nell’inchiesta dal pm Pilia, si è ricostruita l’attività illegale dei cinque indagati. Attraverso due società di intermediazione, i lavoratori venivano reclutati: alcuni assunti con contratti a venti ore settimanali, altri venivano usati in nero senza alcuna copertura assicurativa e sanitaria. Le aziende interessate pagavano sui 14 euro all’ora agli intermediari che riconoscevano ai lavoratori 5 euro all’ora, trattenendo il resto. Una protesta nel centro di accoglienza di Monastir è servita a far aumentare il compenso fino a 6 euro: chi viveva in abitazioni private riceveva 6,5 euro all’ora. I turni potevano raggiungere le dieci ore anche sotto il caldo torrido del mese di luglio. Il reclutatore nel Cas, secondo le accuse, era Tayyab.

