«Braccianti sfruttati, condizione ben nota alle aziende sarde» 

«Le condizioni di sfruttamento economico dei migranti da parte degli intermediari era ben nota anche ai titolari delle aziende agricole e dei terreni che usufruivano della fornitura di manodopera». La gip Manuela Anzani lo evidenzia nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dei cinque pakistani, finiti in cella all’alba di mercoledì con l’accusa di aver sfruttato gli stranieri ospiti nel centro di accoglienza straordinaria di Monastir, pagandoli cinque euro all’ora per lunghi turni massacranti nei campi per la raccolta dell’uva e dei carciofi. Dopo gli interrogatori, la giudice ha dunque ritenuto ci fossero le esigenze cautelari per la gravità dei fatti e per il rischio di reiterazione del reato. Ma non ha convalidato il fermo effettuato dalla Squadra Mobile poiché non c’era il concreto pericolo di fuga.

Le intercettazioni

Le dodici aziende, alcune sono ditte individuali, del Sulcis, del Parteolla e del Medio Campidano finite nell’inchiesta della Squadra Mobile, sotto il coordinamento del pubblico ministero Giangiacomo Pilia, hanno ribadito la loro estraneità: usufruivano delle prestazioni dei braccianti pagando le due ditte intermediarie di Wasin Abbas e Adeeb Hassan (due dei pakistani finiti in carcere insieme a Muhammad Tayyb, Umair Hassan e Muhammad Arslan), tra i 14 e 16 euro all’ora. Tutto fatturato. Per ora gli imprenditori sardi sono stati denunciati a piede libero. Le loro posizioni verranno valutate singolarmente perché alcuni hanno utilizzato i braccianti solo per mezza giornata. Ma per la gip c’era chi non poteva non sapere. E nell’ordinanza vengono riportate le intercettazioni telefoniche. Come quella di Marco Lampis di Villasor che parlando con Umari Hassan, dice: «Oramai guadagnate. Gli state dando trenta euro al giorno a questi poveri ragazzi che sono qua al lavoro. Mischini». E poi ci sono le richieste fatte da Marco Farci (di Maracalagonis) e Sandro Dessì (di Perdaxius) ad Abbas affinché portasse «per sicurezza, sui loro terreni, contratti in bianco da compilare sul posto», ulteriore conferma che ci fosse la consapevolezza della mancata applicazione ai lavoratori delle garanzie assicurative e sanitarie.

Le dichiarazioni

Negli interrogatori, alcuni degli indagati hanno risposto alle domande della gip, fornendo la loro versione. In particolare Hassan e Arslan, difesi dall’avvocato Corrado Puddu, hanno raccontato di essere stati assunti da Wasin Abbas e da Adeeb Hassan, chiamati «i nostri capi». Guidavano i furgoni: accompagnavano i migranti nei campi ma lavoravano anche loro nei terreni. Davanti alla giudice, in collegamento telematico, anche gli altri tre indagati assistiti da Silvio Putzolu, Carlo Puddu e Giorgio Canetto. Nonostante le dichiarazioni nell’udienza di convalida del fermo, la gip ritiene che tutti e cinque «fossero pienamente consapevoli della natura illecita dell’attività svolta dal loro gruppo» anche perché nel centro di accoglienza di Monastir non erano mancate «le rimostranze per la misera retribuzione che percepivano, e che i cinque avevano così portato i compensi da 5 a 6 euro all’ora» dopo le proteste nella struttura.

Le indagini hanno fatto emergere la gravità dei fatti: inoltre i cinque indagati stavano proseguendo con la loro attività. Per questo la giudice, pur non convalidando il fermo eseguito dalla Polizia (il pericolo di fuga e il tenativo di rendersi irreperibili non era concreto), ha ordinato la custodia cautelare in carcere.

