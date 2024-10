Braccialetto ko, un’altra vittima 

Civitavecchia. Ancora un femminicidio: la vittima è una 56enne e l’assassino è il suo ex compagno. Anche in questo caso - dopo quello di Celeste Palmieri, uccisa venerdì nei pressi di Foggia - il braccialetto elettronico non è riuscito a evitare il crimine, e ora Avs e Pd chiedono al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di intervenire per risolvere i problemi. Anche perché il braccialetto elettronico quando funziona può concretamente salvare delle vite, come è accaduto nelle scorse ore a Napoli e nel Milanese.

Stalking

Il femminicidio di Civitavecchia è avvenuto nel parcheggio della stazione ferroviaria. Il corpo della donna è stato trovato a notte fonda, le indagini della polizia hanno portato subito all’ex compagno, già indagato in passato per stalking proprio nei confronti della donna e per questo sottoposto al divieto di avvicinamento e al braccialetto elettronico. L’autopsia ha evidenziato segni di soffocamento e altre lesioni riconducibili ad un’aggressione.

Controlli efficaci

A Fuorigrotta, invece, ieri l’allarme nella centrale operativa è scattato immediatamente: un 49enne napoletano, destinatario di un divieto di avvicinamento, è stato rilevato e arrestato per strada mentre si avvicinava all’ex moglie, che lo aveva denunciato per maltrattamenti. Arrestato anche il 56enne romeno che a Rho ha rotto il braccialetto elettronico che gli era stato imposto per assicurarsi che non si avvicinasse alla casa della ex compagna: i carabinieri lo hanno fermato per danneggiamento aggravato. Il controllo elettronico gli era stato imposto dai giudici dopo la denuncia per maltrattamenti firmata dalla sua ex compagna, una 60enne. Venerdì sera un passante ha segnalato al numero di emergenza 112 un uomo che in strada stava maneggiando qualcosa all’altezza della caviglia e aveva quello che ha definito un atteggiamento sospetto. I carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Rho hanno trovato il 56enne, ubriaco, poco distante dall’abitazione della donna, con la caviglia libera dal braccialetto elettronico, che aveva spezzato poco prima. Da qui l’arresto e l’udienza per direttissima.

RIPRODUZIONE RISERVATA