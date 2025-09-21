Braccialetto in tilt, incontro con lo stalker 

Per varie volte si è trovata davanti agli occhi l’uomo che accusa da quattro anni di perseguitarla, ma ogni volta l’allarme non è scattato nonostante lui indossasse il braccialetto elettronico. Per tre volte, dopo aver segnalato l’accaduto, la polizia giudiziaria ha sostituito gli apparecchi elettronici, ma il problema è rimasto. E ora, dopo l’ennesimo faccia a faccia improvviso tra il suo presunto persecutore e la giovane vittima, il giudice del Tribunale di Cagliari, Gianluigi Dettori, prima ha spedito l’indagato ai domiciliari, poi ha nuovamente applicato il braccialetto elettronico ordinando a Fastweb, la società che gestisce il servizio anti-stalking, di risolvere ogni problema. Un modo per chiarire, nero su bianco, che se ci dovessero essere conseguenze drammatiche su questa vicenda, la società potrebbe essere chiamata a risponderne.

La vicenda

L’ordinanza, prima nel suo genere e di cui si è subito parlato all’interno del Tribunale del capoluogo, è stata letta in aula nel fine-settimana dal giudice Dettori in un processo per atti persecutori. L’indagato, già sospettato di seguire e rendere impossibile ad una sua ex inquilina, era già destinatario di un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. Peccato però che la vittima abbia segnalato più d’una volta di averlo incontrato all’improvviso, senza che il dispositivo facesse scattare l’allarme. Un imprevisto che ha convinto la polizia giudiziaria a sostituirle l’intera l’attrezzatura per ben tre volte, ma il problema è rimasto: nelle scorse settimane, dopo l’ennesimo faccia a faccia indesiderato, il giudice ha inasprito la misura cautelare del “Codice rosso”: dal divieto di avvicinamento, agli arresti domiciliari.

Rimesso il bracciale

Nell’ultima udienza, però, sempre il giudice Dettori ha ordinato che l’indagato fosse rimesso in libertà, ancora una volta con il braccialetto elettronico e con l’obbligo di non avvicinarsi a meno di mezzo chilometro dalla parte offesa, vietandogli anche di andare nei luoghi che abitualmente frequenta la donna. E visto l’elevato numero di mal-funzionamenti segnalati dalla presunta vittima, assistita dall’avvocato Gino Emanuele Melis, il Tribunale ha notificato l’ordinanza anche al gestore dei dispositivi, facendo sapere che a Fastweb che dovrà accertare gli eventuali difetti così da correre ai ripari.

Proprio a causa dei disservizi sul sistema, da alcuni mesi è operativo al Viminale un gruppo di lavoro interforze: Fastweb, infatti si avvale di reti Tim e WindTre, dunque sarà necessario capire dove si stia verifica l’intoppo o se il problema sia nei dispositivi.

