Braccialetto elettronico per Bolsonaro 

Brasilia. Il coinvolgimento diretto di Donald Trump nello scontro tra Jair Bolsonaro e la giustizia brasiliana rischia di trasformare il caso in una crisi diplomatica senza precedenti. Dopo l'ennesimo endorsement in cui il tycoon ha chiesto «lo stop immediato» del processo contro l'ex presidente brasiliano, alla sbarra per il tentato golpe del 2022, la Corte Suprema ha alzato il tiro imponendogli nuove misure cautelari: braccialetto elettronico, coprifuoco domiciliare notturno, divieto di contatti con altri indagati e diplomatici stranieri, oltre all'interdizione dai social media.

Per il giudice Alexandre de Moraes, Bolsonaro avrebbe in modo «cosciente e volontario» ammesso durante un’intervista di aver cercato di estorcere un’amnistia alla giustizia brasiliana, condizionando la revoca dei dazi del 50% imposti dagli Stati Uniti alla sua immunità nel processo per tentato colpo di stato. «Un'audacia criminale senza limiti», scrive il giudice nell'ordinanza. La magistratura indagava già su una possibile «strategia deliberata» per destabilizzare le istituzioni e danneggiare l'economia nazionale, coordinata dal figlio dell'ex presidente, Eduardo. Il deputato, residente negli Usa, conduce apertamente una campagna contro il sistema giudiziario brasiliano, facendo pressione su Washington per imporre sanzioni contro il giudice de Moraes.

RIPRODUZIONE RISERVATA