“Braccata sarda”, in campo 142 cacciatori 

Dover mettere nel conto una levataccia e magari sobbarcarsi anche qualche centinaio di chilometri per raggiungere la zona dell’evento? Nessun problema, per i tantissimi cacciatori che domenica, di buon mattino, da tutta l’isola si sono dati appuntamento a Villamassargia per prendere parte alla quarta edizione della “Braccata Sarda”, organizzata nella zona addestramento cani (Zac) di Astìa dal cacciatore domusnovese Federico Piscedda. «Una mega battuta di caccia al cinghiale fuori stagione – spiega l’organizzatore – che si tiene all’interno di una Zac ampia ma recintata e nella quale si introduce un numero di prede prefissato, in genere 10 o 12, che verranno poi abbattute nel corso della “braccata”».

Un modo per dar sfogo a una passione sconfinata ma anche, aggiunge l’organizzatore, «un’occasione per trascorre una giornata insieme a vecchi e nuovi amici, far allenare i cani e godersi i prodotti locali con un grande pranzo conviviale». Motivazioni che domenica hanno spinto ben 142 appassionati (127 fucili e 15 battitori), accompagnati da 140 cani da caccia, a prendere parte alla mega battuta.

Movimenti, ritmo, poste e richiami sono gli stessi delle battute “ufficiali” così come la macellazione delle prede e la distribuzione della carne e dei capi dei cinghiali agli abbattitori.

C’è chi è arrivato persino da Olbia, e non manca qualche volto al femminile. Di Portoscuso , Antonio Littarru è un capocaccia ma anche un allevatore di segugi istriani: «Partecipo spesso ad appuntamenti come questo anche per confrontarmi con i colleghi sui metodi di allevamento dei cani da caccia. Prima di tutto, però, a motivarmi, c’è un’enorme passione per la caccia grossa».

Francesca Siddi, di Siliqua , ha partecipato insieme al marito Davide: «Sono entrata in questo mondo 15 anni fa per “colpa” di mio marito – sorride – e da tempo la passione ha colpito anche me. Domenica avevano con noi anche i nostri quattro segugi».

La caccia è una questione di famiglia per Vanessa Carboni, di Sadali : «Faccio parte di una squadra e ho padre e fratello cacciatori. Capita spesso di muoversi anche fuori stagione per appuntamenti come questo».

La studentessa Elsa Granella, 16 anni, di Iglesias , si mostra ben determinata: «In quest’occasione ho seguito mio padre ma non vedo l’ora di conseguire il porto d’armi, non appena sarà possibile: la caccia è un mondo che mi affascina».

