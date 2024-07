Brabau, traffico nel caos per un incidente 

A vedere oggi i risultati sono sbagliati i tempi, le modalità e non sono giustificabili i silenzi dell’assessorato comunale alla Viabilità. La chiusura del nuovo Ponte Tirso voluta dalla Provincia, a partire da lunedì scorso e per 20 giorni, necessaria per sostituire quattro giunti talmente pericolosi che da mesi una parte della corsia di destra era sbarrata, inevitabilmente porta disagi. Disagi che ieri mattina sono diventati insostenibili visto che l’unica via di uscita dalla città verso le località della costa (e non solo), il ponte di Brabau, era paralizzata a causa di un tamponamento. Chilometri di auto in fila sotto un sole che non dà tregua.

Il caos

L’incidente avvenuto ieri, alle 9.45, per fortuna non ha avuto gravi conseguenze per i protagonisti. Quattro auto coinvolte in un tamponamento a catena con un ferito non grave. Le conseguenze, drammatiche, però a cascata hanno colpito tutti gli altri automobilisti, ma anche i passeggeri dei pullman extraurbani che da quel momento si sono trovati in strada sotto un sole cocente per oltre un’ora. Bloccato il traffico sul ponte di Brabau ma paralizzate anche tutte le strade nel rione di Sa Rodia, viale Repubblica e dalla parte opposta quindi sino alla rotonda sulla Provinciale 1 che collega la città con Torregrande. Poco prima delle 11 la polizia locale ha concluso i rilievi e riaperto il traffico.

La rivoluzione

Così come successo a febbraio, la viabilità in uscita dalla città è stata stravolta per consentire i lavori sul nuovo ponte Tirso. E anche cinque mesi fa i problemi legati alla viabilità non mancarono. La Provincia allora sostituì tre giunti di dilatazione che ormai erano troppo pericolosi per consentire il traffico normale. Ma, chiuso quel cantiere, da subito il commissario straordinario dell’Ente di via Carboni annunciò che entro pochi mesi un altro cantiere sarebbe dovuto aprire per terminare i lavori in un viadotto che, costruito oltre 20 anni, non è mai stato curato a dovere.

La tempistica

Ora, se la Provincia detta i tempi nelle strade di sua competenza, gli amministratori comunali, e in particolare l’assessore alla Viabilità, Ivano Cuccu, sono stati silenti spettatori. Tanto per essere chiari: a maggio gli uffici di via Carboni avviano la pratica per la sostituzione degli altri giunti, 4 in tutto, del viadotto. Il 15 giugno L’Unione Sarda dà la notizia della chiusura del nuovo Ponte Tirso: «La seconda settimana di luglio saranno consegnati i lavori - fanno sapere dalla Provincia - La circonvallazione di Silì resterà aperta in entrambi i sensi, con divieto ai mezzi pesanti in uscita da Oristano». Il 10 luglio altra notizia: «Il viadotto chiude dal 15 luglio e per 20 giorni». Comunicazione che viene ufficializzata il giorno dopo anche sul sito istituzionale del Comune. Insomma, i tempi per tracciare eventuali percorsi alternativi che potessero evitare i gravi disagi, prevedibili vista la mole di traffico legata alla stagione estiva, c’erano tutti. Eppure anche ieri mattina il telefono dell’assessore Ivano Cuccu squillava a vuoto.

RIPRODUZIONE RISERVATA