15 febbraio 2026 alle 00:26

Braathen porta sul podio il Brasile, Anthony l’Australia 

Fino a pochi anni fa era semplicemente inimmaginabile: il Brasile che vince la sua prima medaglia alle Olimpiadi invernali, per giunta del metallo più prezioso, sulle nevi di un tempio dello sci alpino come Bormio. Poi è piovuto dal cielo (o meglio, dalla Scandinavia) uno slalomista sopraffino come Lucas Pinheiro Braathen, che ieri si è aggiudicato lo slalom gigante maschile davanti a tre svizzeri (Marco Odermatt argentom, Loic Meillard bronzo). Quando, nel 2024, ha iniziato a gareggiare da verdeoro, grazie alla madre brasiliana, era già uno sciatore fatto e finito: norvegese per nascita e formazione, i suoi litigi con la federazione lo hanno portato a cambiare nazionale. E riscoprendo le radici brasiliane ha trovato una maggiore libertà, con il motto sul casco “vamos dançar” che lo accompagna in pista nella sua samba sugli sci.

Chi, invece, ha una tradizione che si sta consolidando grazie alla programmazione è l'Australia. I suoi atleti sono di stanza a Gavirate, vicino all'aeroporto di Malpensa e all'arco alpino. Il primo oro australiano ai Giochi invernali arrivò grazie a Steven Bradbury, nel 2002, con il pattinatore che vinse la sua finale dello short track grazie alle cadute di tutti gli avversari. Ieri, addirittura, Jakara Anthony ha bissato il successo di Pechino 2022, sia pur in un'altra categoria, nel freestyle gobbe parallelo.

