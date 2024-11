Bpm boccia l’Opa Unicredit: «È ostile» 

Il Cda di Banco Bpm boccia l'offerta pubblica di scambio di Unicredit, giudicandola «all'unanimità» inadeguata a riflettere il valore della banca ed esprimendo forte preoccupazione per le «prevedibili ricadute» occupazionali e per gli effetti negativi che avrà sulla «flessibilità strategica» dell'istituto, ingessato dalla “ passivity rule ” in una fase di forte crescita.

In attesa della valutazione formale - che potrà arrivare solo tra qualche mese dopo la pubblicazione del documento di offerta - al consiglio basta una mattinata di esame del comunicato ex art. 102 del Tuf con cui l'Ops è stata annunciata per affossare una proposta che «non è stata in alcun modo preventivamente concordata» o più semplicemente è «ostile», per usare le parole del consigliere Mauro Paoloni.

Mossa a sorpresa

Stupore ha generato anzitutto il corrispettivo, che esprime un premio di solo lo 0,5%, trasformatosi in uno sconto di circa il 7,6% dopo la reazione divergente dei titoli in Borsa, ieri entrambi in calo di circa un punto percentuale. «Condizioni inusuali» le bolla il Banco, che «non riflettono in alcun modo la redditività e l'ulteriore potenziale di creazione di valore» della banca, a maggior ragione dopo le iniziative strategiche - l'Opa su Anima e l'acquisto della quota di Mps, la creazione delle fabbriche prodotto nell'assicurazione e nella monetica - che «si tradurranno in un aggiornamento degli obiettivi» del piano, «in parte già anticipati al mercato».

Scetticismo

Insomma, Banco Bpm, rivendica il Cda, è tra le banche «con le migliori prospettive di crescita nell'attuale scenario di mercato», in grado «di estrarre dalle fabbriche prodotto» un contributo «ancora più importante, riducendo nel contempo la propria esposizione» al calo dei tassi.

Entrare a far parte di Unicredit, viceversa, espone «all'alea connessa» alla scalata a Commerzbank in Germania e alla «diluizione» di un posizionamento geografico invidiabile, concentrato nelle ricche regioni del Nord Italia, a vantaggio di aree a «minore crescita» e con «maggiore rischio geopolitico». Con Unicredit, inoltre, scomparirebbe «il brand» mentre le sinergie di costo, stimate in 900 milioni, sollevano «forti preoccupazioni» sulle «prevedibili ricadute» occupazionali e sociali, senza essere «valorizzate» nel prezzo di offerta.

