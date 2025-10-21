Bper punta alle nozze con Sondrio e vola in Borsa  

Bper scommette sui frutti che daranno le nozze con la Banca Popolare di Sondrio, acquisendo, attraverso derivati, un'esposizione sintetica al 9,99% del proprio capitale. La mossa, ha dichiarato il gruppo all'interno del quale lavora anche il Banco di Sardegna, offre «un forte segnale di fiducia sulle prospettive di crescita della banca», che si attende di realizzare il «completo sviluppo» delle sinergie con Sondrio «entro il primo semestre 2026», quando, come annunciato, l'integrazione sarà perfezionata. «Sul piano finanziario», inoltre, vuole «consentire di gestire al meglio un eventuale piano di acquisto di azioni proprie» nel caso in cui Bper «anche per rispondere alle istanze del mercato, decidesse di procedervi».

I derivati, ha assicurato l'istituto modenese, garantiscono «un'appropriata copertura del relativo rischio» e «la flessibilità necessaria per gestire al meglio gli impatti patrimoniali ed economici dell'operazione». L'investimento su se stessa, che ricorda lo share swap con cui l'azionista di riferimento Unipol ha aumentato di quasi il 5% la sua esposizione a Bper, è piaciuto in Borsa, con i titoli della banca emiliana ai massimi dal 2007 (+4,5% a 9,98 euro) e quelli di Sondrio su livelli record (+5,12% a 14,16 euro).

Per gli analisti di Mediobanca si tratta di «un modo per bloccare il prezzo attuale delle azioni e cogliere il potenziale di rialzo futuro, senza avviare immediatamente un riacquisto di azioni proprie.

Di recente su Bper sono tornare a circolare le voci di un possibile interesse da parte di Unicredit. Intanto i sindacati si fanno sentire, dopo che la scorsa settimana Bper ha annunciato 800 uscite e la chiusura di 90 sportelli nell'ambito della fusione con Sondrio. La riorganizzazione «dovrà garantire un ricambio generazionale adeguato», ha dichiarato Paolo Tassi della Uilca, nel giorno in cui è stata illustrata ai sindacati l'informativa sulla fusione. «Sarà nostro impegno, come Uilca, vigilare affinché il processo di razionalizzazione non si trasformi in desertificazione bancaria e non penalizzi le lavoratrici e i lavoratori coinvolti, né clientela e territori».

