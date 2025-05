Bper in pressing sulla Popolare di Sondrio 

Bper rinnova la disponibilità al dialogo con la Banca Popolare di Sondrio (Bpso) ma chiede al nuovo consiglio dell'istituto valtellinese, rinnovato per un terzo lo scorso 30 aprile, un segnale di apertura sulla sua offerta pubblica di scambio. Nel cda della Popolare di Sondrio «ci sono nuovi componenti e un nuovo presidente, sta a loro decidere se fare un passo verso di noi o no», ha detto agli analisti il ceo di Bper, Gianni Franco Papa, presentando i conti del primo trimestre, chiusi con un utile record di 443 milioni. «Quello che ho sempre detto è che siamo aperti a sederci e a discutere con il management della banca» ma dopo aver «fatto la prima mossa, adesso abbiamo bisogno che facciano un passo verso di noi» perché come in un tango «se l'altro non vuole ballare non possiamo fare niente». Papa ha ribadito la natura «amichevole» dell'ops, che rappresenta «un'opportunità unica di unire due banche con dna, valori e mission molto simili» e darebbe vita a «uno dei principali gruppi bancari in Italia, con una solida posizione specialmente nelle ricche regioni del Nord» e «una forte compatibilità industriale, strategica e finanziaria». L'offerta dovrebbe arrivare sul mercato a «giugno-luglio», con l'obiettivo di “delistare” Sondrio entro agosto e incorporarla entro l'anno.

