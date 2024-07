Bozzoli tradito dal condizionatore acceso 

Brescia. «Questo non è il mio posto, io sono innocente. Ma state tranquilli, non voglio uccidermi». Giacomo Bozzoli, il 39enne condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario nel 2015, continua a ripetere così dal carcere. È recluso a Milano-Bollate, dove è stato trasferito dopo la prima notte trascorsa nel penitenziario Canton Mombello a Brescia e dove continua a essere vigilato 24 ore su ore per il timore di atti autolesionistici.

Bozzoli ha promesso che «un testimone austriaco» lo scagionerà. Dalla Francia, dove era in fuga, dice di aver scritto tre lettere ai vertici della magistratura che ha seguito il suo caso, dal primo grado di giudizio alla Cassazione. Ma intanto emergono dettagli sulla sua cattura in casa, a Soiano, la sponda bresciana del lago di Garda. A tradire Bozzoli è stato il condizionatore acceso, all’improvviso: la compagnia Antonella Colossi e il figlio di nove anni erano a casa dei genitori di lei, ragion per cui non potevano averlo messo in funzione. Da lì i sospetti e la decisione degli inquirenti di avvicinarsi alla villa già dalle 14,30 di giovedì, quando è stato arrestato, per poi entrare qualche ora più tardi. Bozzoli era nascosto nel cassone del letto, in mutande. Lo hanno trovato dopo mezz’ora di ricerche, stanza dopo stanza.

