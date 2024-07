Bozzoli sotto choc, sorvegliato a vista 

Brescia. Un carcere incompatibile con il suo stato attuale di prostrazione. Per questo ieri nel tardo pomeriggio Giacomo Bozzoli è stato trasferito dal carcere bresciano di Canton Mombello a quello milanese di Bollate. In quel penitenziario nel quale lui aveva annunciato di volersi costituire nelle 48 ore successive alla condanna definitiva all’ergastolo del primo luglio. Era un depistaggio. Bozzoli arriva a Bollate sotto choc e la scelta della sorveglianza a vista, con un agente fisso che lo ha controllato tutta la notte, è stata disposta per il pericolo che potesse compiere atti autolesionistici per lo sconforto che ha espresso al suo ingresso nel carcere bresciano. Quando, dal cassone del letto matrimoniale, in cui lo hanno trovato nascosto i carabinieri nella sua casa di Soiano, è passato a una cella singola. «Vi prego», ha detto ai carabinieri, «fatemi vedere mio figlio».

Prima della cattura

Con il passare delle ore intanto si chiarisce come sia arrivata la svolta nella caccia all’uomo. Alle 5,30 di giovedì, infatti, da uno dei sistemi di vigilanza installati dagli inquirenti è rimbalzato un segnale che ha fatto capire che il fuggitivo era in provincia di Brescia, arrivato con un’auto a noleggio. I militari hanno messo sotto sorveglianza tutte le proprietà della famiglia: le case di Brescia, Soiano del Lago e Marcheno ma anche le diverse fabbriche. Così come è stata ulteriormente rafforzata la sorveglianza sui familiari. Nel primo pomeriggio poi è arrivato l’indizio decisivo. Una delle telecamere della casa di Soiano del Lago, quella in cui Giacomo Bozzoli viveva con la compagna e il figlio di 9 anni, ha rimandato un segnale anomalo. I carabinieri hanno fatto irruzione ed è scattata la perquisizione: il fuggiasco era nel cassone del letto matrimoniale. Da capire se i 50mila euro che aveva in un borsello fosse il denaro rimasto dalla fuga tra Francia e Spagna o il nuovo carico per un secondo viaggio.

La lettera al procuratore

Proclamandosi innocente, Giacomo Bozzoli ha detto di avere un testimone austriaco che lo scagionerebbe dall’accusa di aver ucciso lo zio Mario gettandolo nel forno della fonderia di famiglia a Marcheno l’8 ottobre 2015. Lo ha riferito al procuratore capo Francesco Prete, annunciando anche di avergli inviato una lettera che però nessuno ha ancora ricevuto. Bozzoli ha anche chiesto del figlio informandosi sulle procedure per incontrarlo subito.

