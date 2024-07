Bozzoli, fuga solitaria Rientra la compagna 

BRESCIA. I pochi dubbi sono stati annullati dall'ultimo capitolo di un giallo infinito. Quella di Giacomo Bozzoli - il 39enne condannato all'ergastolo per l'omicidio dello zio - non è stata una fuga per godersi gli ultimi giorni in famiglia, ma per evitare il carcere a vita. Lo dimostra il ritorno a casa della compagna e del figlio, ieri pomeriggio.

La donna e il bambino sono rientrati in Italia in treno da Marbella, nel sud della Spagna. Arrivata alla stazione di Chiari, Antonella Colossi ha chiamato il padre che ha subito avvertito i carabinieri. Di Giacomo Bozzoli invece nessuna traccia: ha scelto di proseguire la latitanza in solitudine. Verso il Marocco o verso Capo Verde? O è ancora in Spagna? Resta un mistero. Con la compagna e il figlio ha trascorso qualche giorno a Marbella, tutti nello stesso albergo, prenotato fino al 30 giugno, dove era stato registrato solo il documento di Giacomo Bozzoli, che fino al primo luglio era ancora un uomo libero. Poi il destino dei tre si è diviso. Madre e figlio si sono spostati in un albergo diverso, sempre a Marbella - registrando il passaporto della donna - mentre Bozzoli ha preso un'altra strada. Forse con un passaporto falso, dato che il suo era scaduto e mai rinnovato. Antonella Colossi, in passato processata per falsa testimonianza nella vicenda del compagno ma poi assolta, al momento non risulta indagata per favoreggiamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA