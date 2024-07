Bozzoli era nascosto sotto il letto 

Brescia. Né in Spagna, né altrove: Giacomo Bozzoli, latitante dopo l’ergastolo definitivo per l’omicidio dello zio, era a casa. I carabinieri lo hanno trovato nel cassettone del letto matrimoniale, nella sua villa di Soiano del Garda.

I 50mila euro

Finisce così, dopo undici giorni, la caccia all’uomo cominciata dalla stessa villa, dove i carabinieri si erano presentati inutilmente per notificargli la sentenza della Cassazione e arrestarlo. A chiarire i dettagli dell’arresto, avvenuto intorno alle 17.45 di ieri, è stato il procuratore Francesco Prete: «Abbiamo capito che era nella villa di Soiano e lo abbiamo trovato nascosto in un cassettone del letto matrimoniale. In un borsello aveva 50mila euro. Sappiamo che si è recato con compagna e figlio in Spagna, poi ha fatto rientro in Italia con mezzi di fortuna. Riteniamo che non avesse intenzione di costituirsi. Lo dimostra il ritrovamento nel cassettone del letto matrimoniale. Sì è proclamato innocente e ha detto che vorrà dimostrarlo».

A Marbella

Bozzoli indossava una t-shirt, aveva capelli spettinati, barba e baffi. Probabilmente non immaginava che la villa fosse costantemente monitorata: quando i militari hanno visto dei movimenti sospetti sono entrati nell’abitazione, tra l’altro imbottita di cimici, e lo hanno arrestato. Era stato videoripreso l’ultima volta dalle telecamere di un hotel a Marbella, con il figlio di 9 anni e la compagna Antonella Colossi. Poi era sparito di nuovo. La donna e il bambino erano rientrati in Italia il 5 luglio. Si pensava che potesse essere vicina una svolta ma i loro interrogatori, pieni di “non ricordo”, non sono stati utili: Giacomo Bozzoli e la sua Maserati Levante sembravano svaniti nel nulla. Una fuga durata probabilmente troppo per non godere di qualche appoggio. E ieri si è saputo che la procura di Brescia ha aperto un’inchiesta contro ignoti «per procurata inosservanza della pena».

Il delitto

Il 1° luglio la Cassazione aveva confermato l’ergastolo per l’uccisione dello zio Mario Bozzoli, l’imprenditore di Marcheno svanito nel nulla l’8 ottobre 2015. Secondo i giudici l’uomo gettò lo zio, il cui cadavere non è mai stato ritrovato, nell’altoforno della fonderia di famiglia. Giacomo Bozzoli, che in questi nove anni è sempre rimasto in libertà, non aveva seguito l’udienza a Roma: si pensava fosse a casa ad attendere il verdetto, in realtà era già partito.

