Bozzoli, continua la fuga in Maserati  

BRESCIA. Mentre lui, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario, resta in fuga con la moglie e il figlio di 9 anni, a parlare sono i parenti. Il padre Adelio giura di non sapere dove sia, il suocero Daniele ai carabinieri fa mettere a verbale che «sarebbe in una zona imprecisata della Francia».

Passaporto scaduto

Di Giacomo Bozzoli comunque ancora nessuna traccia. È ricercato, il suo nome è nel database delle forze dell’ordine a livello internazionale e la Procura ieri ha disposto il Mae, il mandato di arresto europeo. Per i vicini di casa di Soiano del Lago, nel Bresciano, «non si vede da dieci giorni» ma non risulta che abbia soggiornato in alberghi italiani. Moglie e figlio hanno il passaporto, a lui non è mai stato ritirato ma sarebbe scaduto. Negli ultimi sei mesi non ha mai preso un aereo. C’è chi scommette su una latitanza studiata nell’arco dei nove anni che hanno separato l’inizio della vicenda dalla sentenza definitiva di lunedì. Chi lo conosce spiega che «la decisione su cosa fare deve prenderla solo lui». La sua fuga potrebbe essere però solo temporanea e legata ad un momento particolare: il compleanno del figlioletto proprio in questi giorni di inizio luglio.

Il cadavere nell’altoforno

Dopo questi ultimi momenti di libertà in famiglia, il 39enne bresciano che ogni grado di giudizio ritiene responsabile della morte dello zio Mario, ucciso e gettato nel forno della sua fonderia l’8 ottobre 2015, potrebbe costituirsi in carcere. Di certo ci sono gli ultimi avvistamenti. Alle 5:51 del 23 giugno è stato registrato un passaggio della sua Maserati Levante dal portale Valtenesi di via Marconi, a Manerba, due minuti più tardi da quello di Desenzano e uno successivo alle 6.03 sempre a Desenzano del Garda, sotto il varco che porta all'ingresso in A4. Ma non si sa se sia entrato in autostrada. Il Telepass non ha segnalato accessi, i telefoni hanno smesso di essere attivi.

Le case

Da lunedì, dopo la sentenza della Cassazione, sono risultate vane le ricerche nella villa di Soiano - intestata al fratello Alex, indagato per falsa testimonianza nell’inchiesta bis - dove Giacomo vive dal 2015 con moglie e figlio, ma anche nell’azienda di Bedizzole creata con il padre e il fratello, nell’abitazione del padre a Marcheno e anche a Ortisei, dove i Bozzoli hanno una casa.

