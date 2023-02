Bozzetti al costo di capolavori 

Il caso è scoppiato a margine dello scandalo per l’acquisizione, da parte della Fondazione San Pietro, della casa che fu di Guida. L’abitazione era stata presa all’asta per 87 mila euro da Donatella Cherchi (socia fondatrice della San Pietro), già condannata per peculato insieme all’ex proprietario del palazzo. Casa privata che la Fondazione San Pietro avrebbe dovuto acquistare al valore di un attico, con un finanziamento pubblico da 480 mila euro della Regione. Soldi che dopo lo scandalo la Fondazione ha detto non voler accettare. Ora il nome di Guida, dagli schermi tv dove fa il commentatore, è finito sui quotidiani anche per le opere vendute al Man.

«È una questione che non conosco, non ero direttrice all’epoca. L’ho appresa dai giornali in questi giorni. Lunedì appena torno guarderò quali sono le opere, non ho l’elenco», afferma Chiara Gatti che guida il museo. Per mercoledì il Cda è stato convocato «per un’informativa sull’acquisizione delle opere d’arte» di Guida.

Cifre che se paragonate ai 6 mila euro pagati dal museo al nuorese Giuliano Guida solo per un bozzetto prova di Krizia “studi delle divise alunni della scuola Guiso Gallisai” sembrano ben sottostimate. Così come i capolavori dei due maestri dell’arte paiono un vero affare per il Man se confrontati al costo (60 mila euro più altri 15 mila) dei Corriga, un Ruju o Palazzi, vendute nelle due distinte “proposte” al Man dall’ex presidente dell’asilo Gallisai, già condannato dalla Corte di conti a pagare 20 mila euro a quella scuola.

Novantamila euro per “Time square”, olio su tela del 1946 da oltre due metri per 184 centimetri di Costantino Nivola; 130 mila per un altro capolavoro, la “Madre che cuce” 1905-1906 da 52x62,2 di Mario Sironi. Sono gli investimenti fatti nel 2021 dal museo Man per arricchire la collezione permanente degli artisti sardi.

La valutazione

«Generalmente si valuta la qualità dell’opera e la coerenza all’interno di una collezione - spiega in generale la direttrice Gatti - guarderò quali sono le opere che sono state acquisite, non so qual è il fondo di cui stiamo parlando. Ma di norma si fa una acquisizione mirata ai contenuti e al valore delle singole opere».

La mission

D’altronde «il Man ha come missione l’acquisizione di opere di arte sarda - ricorda la direttrice - che hanno un valore per la Sardegna. L’acquisizione dell’opera di Sironi è l’unica che ho firmato, è stata fatta l’anno scorso e sono felicissima di averla fatto perché è un capolavoro. È stata fatta perché mancava un Sironi, non c’era in collezione. Abbiamo cercato un’opera importante e l’abbiamo trovata da un erede delle famiglia». Un capolavoro, Sironi, come quello di Nivola. Entrambi acquisiti dal Man con un atto notarile. «Sono tante le proposte che arrivano, se ci propongono un Fancello, un Nivola, un Pintori, un Biasi, si valuta l’importanza dell’acquisizione all’interno della collezione». Rimane da capire se la valutazione è stata fatta anche per Krizia&C.

