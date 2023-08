Boy scout nel Cammino minerario di S. Barbara 

Percorrere il Cammino minerario di Santa Barbara, condividendo le difficoltà del percorso e le fatiche, ma anche le esperienze positive e la gioia di un’avventura tra le montagne del Sulcis Iglesiente e del Guspinese.

Perseguendo questi obiettivi, tredici boy scout di età compresa tra i 17 e i 22 anni, della sezione “Clan Arlecchini” del gruppo Reggio Emilia 4, sta in questi giorni affrontando le 30 tappe del cammino religioso. «Dopo le diverse esperienze degli anni passati – racconta Sara Villa, tra le giovani scout del gruppo – vissute tra i percorsi della Toscana, della Calabria e della Bosnia, abbiamo deciso quest’anno di scegliere come “route” estiva il Cammino di Santa Barbara. La decisione è stata presa in seguito alla condivisione di una delle diverse proposte formulate dai diversi scout del gruppo, suggerita da un amico originario della Sardegna». I giovani boy scout nei giorni di Ferragosto hanno fatto tappa, prima a Buggerru e poi nel villaggio di Portixeddu a Fluminimaggiore. «Fino a ora abbiamo trovato tanta ospitalità – conclude – così come i paesaggi veramente affascinanti. Nonostante la fatica, siamo sicuri questa esperienza sarà per noi alla fine più che positiva. Una di quelle che senz’altro rimarrà tra i ricordi più belli delle nostre avventure».

RIPRODUZIONE RISERVATA