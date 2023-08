Boxe, una questione di famiglia 

Guantoni e ring come stile di vita, ma anche una tradizione di famiglia che Fabrizio Cappai, 57 anni, è riuscito a portare avanti grazie ai due figli, Manuel e Patrick, entrambi campioni di pugilato dentro e fuori dall’Isola. «Un orgoglio», dice, «ora però serve riportare il pugilato sardo alla ribalta nazionale e internazionale», aggiunge annunciando la rinascita del comitato regionale dei pugili.

Primi pugni

Una passione esplosa quando era ancora un bambino, a 9 anni. «Mio fratello e alcuni cugini praticavano la boxe da tempo», ricorda Fabrizio Cappai, «organizzavano spesso le gare di vicinato e io qualche volta partecipavo. Ai tempi però il mio sport preferito era il calcio, dicevano avessi talento». Ma la curiosità per quella disciplina tutta nuova, fatta di lotte ma anche rispetto verso l’avversario, ha preso il sopravvento. «Il pugilato mi dava più adrenalina e trasmetteva forti emozioni».

Poi l’addio al calcio, e a 16 anni l’ingresso in nazionale. «Ho partecipato a campionati europei e mondiali, in varie categorie», racconta il pugile quartese, «ci sono stato quasi sei anni in nazionale, purtroppo però», ammette, «le olimpiadi non sono riuscito a farle». Una lunga carriera con la bandiera Tricolore stampata nella maglietta, arrivando persino a guidare gli azzurri della boxe.

Passione tramandata

Amore per i combattimenti trasmesso anche ai figli, ma senza forzature. «Non li ho mai influenzati, è stata una loro scelta». Per Manuel, ora trentenne, il colpo di fulmine per la boxe è scattato dopo i 16 anni. «Ogni tanto veniva in palestra ma inizialmente non gli piaceva, ha cambiato idea dopo aver assistito a una gara regionale». E, come spesso capita, buon sangue non mente: a gennaio del 2009 partecipa al primo torneo esordienti e viene premiato come miglior pugile. Da lì è partita la scalata: campionati italiani, vittorie e titoli conquistati uno di seguito all’altro, e nel 2012 la qualificazione alle olimpiadi di Londra. «Match dopo match è riuscito a realizzare il suo sogno», racconta orgoglioso il padre mentre mostra le fotografie delle premiazioni esposte nella palestra aperta anni fa in via Vico. Per Patrik, il figlio più piccolo, oggi un ragazzo di 22 anni, il ring è diventato la sua casa da bambino. «Frequenta la palestra da quando aveva 4 anni, mi seguiva e guai se non lo portavo», ricorda papà Fabrizio, «“si metteva i guantoni da solo e dava colpi al sacco, l’ho sempre lasciato fare, libero di capire se fosse quello lo sport per lui». Passione che ha travolto anche la figlia Denise, 33 anni, insegnante di boxe e campionessa mondiale di pesistica.

La sua palestra di via Vico è da anni il fulcro del pugilato locale, ma non solo. Allenamenti quotidiani, competizioni sportive, e soprattutto una scuola di vita per tanti ragazzi, quartesi e non. E per chi è in difficoltà la quota non viene richiesta. «Però mi devono assicurare che vanno a scuola, studiano, e che si stanno comportando bene, dentro e fuori dalla palestra». Qualche episodio di rivalità e conflitto capita, ma tutto viene bloccato sul nascere. «Qui si fa a pugni per sport», precisa Cappai, «non per regolare conti o per motivi personali».

