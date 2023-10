Box sequestrato:  «Non posso lavorare» 

Il comune di Buggerru sequestra la rivendita del pane situata all’interno del mercato civico di via Roma e il titolare dell’attività ricorre alle vie legali per riavere il box datogli in concessione. Succede a Buggerru, dove Edoardo Sira, commerciante locale, non può più lavorare da mesi per via del provvedimento del Comune.

«Tutto è avvenuto quando una grave malattia - spiega il commerciante - mi ha bloccato per circa 6 mesi e ora sembrerebbe avermi provocato incredibilmente anche quest’ingiustizia. Lo scorso 4 aprile gli uffici comunali mi hanno portato via ingiustamente il box presso il mercato civico, che avevo in locazione assieme alla mia famiglia da ben 24 anni e col quale fornivo un servizio unico, in quanto si tratta dell’unica panetteria presente nel paese. Un’attività commerciale che mi ha permesso di produrre introiti economici e non solo per me ma anche per lo stesso Comune». Da più di 6 mesi il commerciante non può più accedere al box all’interno del mercato civico. «Mi sono rivolto a un legale – conclude Sira - per fare le mie rimostranze. Attendo ora che mi venga restituito quanto mi hanno tolto e riprendere la mia solita e unica attività, che mi permette di vivere». In merito alla vicenda la sindaca Laura Cappelli fa sapere: «Gli atti di concessione di decadenza del patrimonio comunale sono una stretta competenza degli uffici preposti. E’ evidente che sono state accertate delle violazioni. A oggi non risulta alcuna causa nei confronti del Comune».

