Box Office Award e Premio Green Il successo di Notorious Cinemas 

Notorious Cinemas, che successo! Il circuito cinematografico – che a Cagliari le sue sale in piazza L’Unione Sarda è stato infatti pluripremiato a Sorrento. Il Notorious Cinemas “The Experience”, infatti, durante Giornate Professionali di Cinema di Sorrento 2024, ha ricevuto il Box Office Award e il Premio Green.

La strategia

Notorious Cinemas, circuito cinematografico costituito da 7 multisale su tutto il territorio nazionale, controllato al 100 per cento dal Gruppo Notorious Pictures S.p.A., si è affermato nel mercato dal 2019 ad oggi, sotto la guida dell’amministratore delegato Andrea Stratta, che vanta pluriennale esperienza nel settore.

I risultati

Dopo aver ricevuto lo scorso giugno a Barcellona, il prestigioso premio CineEurope Gold Award, che premia le industrie del settore che hanno dato un contributo eccezionale al continuo successo della loro azienda, anche a Sorrento, Notorious Cinemas nella persona del suo a.d. Andrea Stratta, ha ricevuto l’ambito premio Box Office Award per essere stato il circuito che più si è contraddistinto per la continua crescita e per i grandi risultati raggiunti, nonché per l’elevato livello di investimento sostenuto. Inoltre, la Multisala di Merlata Bloom a Milano, ha ricevuto anche il Premio Green per essersi contraddistinta nel panorama delle sale italiane con una forte anima “verde” che proviene da tutto il Gruppo Notorious Pictures. Infatti, l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, di materiali di costruzione riciclati e riciclabili, di packaging food interamente compostabili, un’attenzione alla differenziazione della raccolta in tutte le aree del cinema in cui è possibile, completano il concept “Be Green With Us” di Notorious, applicato in tutte le sue multisale con i suoi restyling, secondo il format proprietario “The Experience”, che prevede la creazione di cinema di ultima generazione.

Andrea Stratta

L’amministratore delegato di Notorious Cinemas, Andrea Stratta ha così commentato: «Siamo felicissimi di aver ricevuto questi due importanti premi che confermano che il modello strategico che abbiamo adottato è quello corretto. Ormai Notorious Cinemas, con una quota di mercato di oltre il 2 per cento, è diventato uno dei principali circuiti di multisale cinematografiche del nostro Paese»

Guglielmo Marchetti

Guglielmo Marchetti, amministratore delegato del Gruppo Notorious Pictures, ha così commentato: «Siamo onorati di aver ricevuto questi prestigiosi premi, in particolare il circuito Notorious è da sempre attento alle dinamiche ESG e con grande soddisfazione proseguiamo nel nostro percorso green, secondo cui abbiamo come obiettivo quello di ridurre al minimo le interferenze ambientali, e di creare un ambiente di lavoro sempre più sereno e inclusivo».

E adesso le sale italiane, a partire da Cagliari, in piazza L’Unione Sarda, si preparano alle grandi proiezioni di Natale.

RIPRODUZIONE RISERVATA