Box in fiamme a Natale, cortocircuito 

Si fa strada l’ipotesi delle cause accidentali per l’incendio che è divampato nella tarda mattinata di Natale in un box nell’area di piazza Mameli, al centro di Nuoro.

Le fiamme hanno devastato lo spazio destinato a distributori self-service di bevande.

Appena è scattato l’allarme in piazza Mameli, poco prima di mezzogiorno, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno operato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza tutta l’area, particolarmente nevralgica per la sua posizione e l’abituale via vai. Portato a termine l’intervento, hanno eseguito le verifiche necessarie per individuare le cause che sarebbero all’origine dell’incendio.

Sulla base dei rilievi, le fiamme sarebbero divampate dalla porte posteriore del box, nella zona di servizio. Elemento, assieme ad altri raccolti nel corso del sopralluogo dei vigili del fuoco e all’ora in cui il rogo è divampato, che fanno escludere l’origine dolosa del rogo e propendere con maggiore convinzione per le cause accidentali.

A provocare l’innesco, infatti, appare molto probabile l’ipotesi del cortocircuito. Dinamica che cancella ogni altro eventuale dubbio. Restano il locale danneggiato, le vetrine distrutte, le pareti annerite anche nella parte esterna e più visibile anche ai passanti.

