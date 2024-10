“Box-Es Arte Compatta”: a Roma con Tinamaria Marongiu 

L’arte sarda arriva a Roma. Domenica prossima alle 16 verrà inaugurata la personale dell’artista di origini cagliaritane Tinamaria Marongiu dal titolo “Box-Es Arte Compatta”, sotto il Patrocinio della Città metropolitana di Roma Capitale. Al taglio del nastro, a Palazzo Valentini, anche l’onorevole Cristina Michetelli, Consigliera delegata al Bilancio e al Patrimonio della Città metropolitana di Roma Capitale e dell’onorevole Nicola Galloro.

Marongiu, scultrice isolana, ha fatto dell’uso del materiale di scarto la propria cifra più intima di artista. La sua “Arte compatta”, espressione che si traduce in arte nel 2013, descrive un modo specifico di creare arte 3D, combinando vecchie materie di scarto e nuovi materiali, inorganici ed organici, metalli, paste e colori, che uniti fra loro diventano un corpo unico e compatto, frammenti di universo e di accadimenti di questa nostra esistenza.

Lo sguardo attento di Marongiu si posa sull’uomo contemporaneo, che nel suo rapporto con la natura ha innescato una vera e propria “guerra”, attuando in continuazione modifiche strutturali e climatiche in modo talmente pervasivo da incidere negativamente sui processi naturali della geologia. L’arte della scultrice prende spunto da questo rapporto conflittuale, diventando un attento sismografo che utilizza una “cassetta degli attrezzi”, tutta particolare, in grado di manipolare “ciò-che-trova” nel suo continuo peregrinare in cerca di materie organiche e inorganiche, gettate da quell’esercito umano durante il suo stato d’assedio nei confronti della natura. “Arte compatta” è la locuzione che Tinamaria Marongiu utilizza in merito alla sua prospettiva artistica: gli oggetti la chiamano, spesso la catturano scoprendo in lei l’“accumulatrice seriale” dall’orecchio teso il cui scopo è quello di unire, amalgamare, colorare cinque “U”: Unicità, Universalità, Unione, Umanità, Uguaglianza, laddove la sua mano magicamente è guidata dall’universo mondo racchiuso in quel materiale di scarto, stoffe, pillole, spago, fiale, fili di ferro, piume, pezzetto di carta, pietre e altro ancora.

