Box aperti anche a Ognissanti: c’è l’ok 

Apriranno tutti, tranne San Benedetto e, per ragioni di forza maggiore, Is Bingias. Venerdì 1° novembre, per il giorno della festa di Ognissanti, infatti, i gestori dei box delle strutture comunali di via Quirra, Sant’Elia e Santa Chiara hanno deciso di offrire i loro prodotti.

Dalle 7 alle 14, anche venerdì quindi sarà possibile acquistare la merce locale: un modo per portare in tavola carne, pesce e frutta e verdura fresca di qualità per il pranzo o la cena del giorno di festa. Così, alla richiesta dei gestori dei box, il Comune, nonostante venerdì sia un giorno segnato in rosso sul calendario, ha deciso di dare il nulla osta e consentire l’apertura straordinaria. «A seguito di richiesta presentata dai concessionari è stata disposta l'apertura straordinaria dei mercati cittadini nella giornata di venerdì 1° novembre», si legge nella nota diffusa dal Comune.

Resteranno chiusi quindi il mercato di Is Bingias, per pochi giorni ancora sarà interessato dai lavori di restauro, e quello di San Benedetto: qui, infatti, gli operatori non hanno presentato nessuna richiesta di apertura straordinaria. Riaprirà regolarmente sabato 2.

