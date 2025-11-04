VaiOnline
Solidarietà.
04 novembre 2025 alle 01:23

Bowling e inclusione con gli Special Olympics  

Un fine settimana di sorrisi, sport e condivisione, quello trascorso nel bowling de La Corte del sole di Sestu, dove si sono svolti i Giochi regionali di bowling Special Olympics 2025, organizzati dall’associazione Millesport Onlus, da 15 anni un riferimento con lo sport inclusivo dedicato alle persone con disabilità.

Oltre cinquanta atleti e atleti-partner provenienti da tutta la Sardegna hanno partecipato all’iniziativa, che ha unito competizione e amicizia nello spirito tipico degli Special Olympics. Erano rappresentate in totale sei associazioni: Samassi, Dorgali, Carbonia, Cagliari Millesport, Cagliari Codice Segreto e Ogliastra Informa Lanusei.

«Ci alleniamo lungo tutto l’anno – spiega il volontario Salvatore Corrias – e per i nostri ragazzi queste gare sono un premio all’impegno. Tutti i partecipanti delle sei società isolane sono stati premiati, non soltanto per i risultati, ma anche per la dedizione dimostrata».

Le gare, precedute dalla cerimonia di apertura, si sono svolte in più giornate e hanno coinvolto atleti in prove individuali e in coppia con atleti-partner volontari. Le premiazioni finali si sono tenute alla Corte del Sole, tra applausi e tanta emozione.

«Il vero successo è l’esperienza condivisa e la gioia di sentirsi parte di una squadra», ha concluso Corrias.

