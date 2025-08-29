Bovini, l’Ue proroga la stretta sull’Isola 

L’emergenza non è finita. Anzi, l’Unione Europea consolida i muri attorno alla Sardegna per evitare che l’epidemia di dermatite bovina possa contagiare l’intero continente. La Commissione europea ha infatti prolungato sia le restrizioni attorno ai territori individuati come focolai che il divieto di movimentazione dei capi a rischio, il tutto per la disperazione degli allevatori che non possono di fatto commerciare né carne, né animali per almeno due mesi circa.

Tra i primi a dare l’allarme il Centro studi agricoli diretto da Tore Piana, che accogliendo la notizia lancia contestualmente un appello alla Regione affinché adotti misure straordinarie per affrontare l’allungamento dei divieti.

I paletti

Nel mentre la Sardegna dovrà adeguarsi agli obblighi europei. Bruxelles ha imposto infatti il mantenimento delle zone di protezione e sorveglianza intorno ai focolai tra Nuoro e Sassari fino a fine novembre per la fascia più vicina e fino al 17 dicembre per la fascia allargata; delle restrizioni sull’intero territorio regionale fino al 18 dicembre; e del divieto di movimentazione dei bovini dalla Sardegna verso l’esterno fino al 18 gennaio 2026.

Sul fronte delle vaccinazioni, spiega Piana: «l’Isola resta in zona di “vaccinazione 2” fino al 21 ottobre, per poi passare interamente in zona di “vaccinazione 1” dal 22 ottobre fino al termine del periodo di recupero previsto che non sappiamo quando sarà».

Polemica

«Questa nuova decisione europea – ha detto Piana – certifica il fallimento politico della gestione regionale dell’emergenza dermatite nodulare. La Sardegna è sottoposta a restrizioni durissime fino a gennaio 2026, che equivalgono a una vera condanna a morte per il comparto bovino isolano. Mentre in Valle d’Aosta il percorso è chiaro: “zona 2” fino al 30 settembre, poi transizione ordinata a “zona 1” dal 1° ottobre in Sardegna prevalgono proroghe, divieti e incertezza, con decine di aziende impossibilitate a programmare il proprio lavoro».

Piana ne è certo: «La dermatite nodulare contagiosa non è solo un problema veterinario», dice. « una questione di sopravvivenza economica e sociale. Se le istituzioni non intervengono subito, il rischio concreto è la perdita definitiva di un intero settore».

