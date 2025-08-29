VaiOnline
Emergenza.
30 agosto 2025 alle 00:20

Bovini, l’Ue proroga la stretta sull’Isola 

Restrizioni e stop alla movimentazione del bestiame per tutto il 2025 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’emergenza non è finita. Anzi, l’Unione Europea consolida i muri attorno alla Sardegna per evitare che l’epidemia di dermatite bovina possa contagiare l’intero continente. La Commissione europea ha infatti prolungato sia le restrizioni attorno ai territori individuati come focolai che il divieto di movimentazione dei capi a rischio, il tutto per la disperazione degli allevatori che non possono di fatto commerciare né carne, né animali per almeno due mesi circa.

Tra i primi a dare l’allarme il Centro studi agricoli diretto da Tore Piana, che accogliendo la notizia lancia contestualmente un appello alla Regione affinché adotti misure straordinarie per affrontare l’allungamento dei divieti.

I paletti

Nel mentre la Sardegna dovrà adeguarsi agli obblighi europei. Bruxelles ha imposto infatti il mantenimento delle zone di protezione e sorveglianza intorno ai focolai tra Nuoro e Sassari fino a fine novembre per la fascia più vicina e fino al 17 dicembre per la fascia allargata; delle restrizioni sull’intero territorio regionale fino al 18 dicembre; e del divieto di movimentazione dei bovini dalla Sardegna verso l’esterno fino al 18 gennaio 2026.

Sul fronte delle vaccinazioni, spiega Piana: «l’Isola resta in zona di “vaccinazione 2” fino al 21 ottobre, per poi passare interamente in zona di “vaccinazione 1” dal 22 ottobre fino al termine del periodo di recupero previsto che non sappiamo quando sarà».

Polemica

«Questa nuova decisione europea – ha detto Piana – certifica il fallimento politico della gestione regionale dell’emergenza dermatite nodulare. La Sardegna è sottoposta a restrizioni durissime fino a gennaio 2026, che equivalgono a una vera condanna a morte per il comparto bovino isolano. Mentre in Valle d’Aosta il percorso è chiaro: “zona 2” fino al 30 settembre, poi transizione ordinata a “zona 1” dal 1° ottobre in Sardegna prevalgono proroghe, divieti e incertezza, con decine di aziende impossibilitate a programmare il proprio lavoro».

Piana ne è certo: «La dermatite nodulare contagiosa non è solo un problema veterinario», dice. « una questione di sopravvivenza economica e sociale. Se le istituzioni non intervengono subito, il rischio concreto è la perdita definitiva di un intero settore».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Statale 130, la spazzatura è di casa «Ogni giorno nuovi immondezzai»

Da Elmas a Decimomannu prese di mira piazzole di sosta e campagne 
Carlo Manca
Macomer.

Abbandonate sessanta carcasse d’auto

Francesco Oggianu
Energia

«Stop alle batterie» Ora Mogorella prepara le barricate

No alle 29 centrali di accumulo: «Decise dal ministero in segreto» 
Lo. Pi.
La festa

Il monito del vescovo: «Non addormentiamo le nostre coscienze»

L’invito di monsignor Mura: «Quando questa città smetterà di farsi del male?» 
Giuseppe Deiana
Il caso

La Maddalena ferita: l’assalto degli yacht risale a sette anni fa

Gli operatori nautici: danneggiati da una foto vecchia e ingannevole  
Andrea Busia
Il caso

Meloni: niente sconti ai siti sessisti

Premier «disgustata», denunce in tutta Italia. «La sede è a Sofia» 
Il caso

«L’Isis voleva uccidere Bergoglio a Trieste»

Arrestato un cittadino turco di 46 anni, che ora si trova in isolamento 