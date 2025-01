Bovini imbottiti di farmaci, 55enne nei guai 

Dagli allevamenti al macello fino al mercato. Una tipica catena alimentare se non fosse che dietro l’aspetto genuino delle carni, c’erano bovini imbottiti di farmaci pericolosi per la salute umana. La filiera è stata bloccata dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Sassari che, con la collaborazione dei militari della stazione di Abbasanta, hanno arrestato un allevatore e commerciante 55enne: l’uomo è finito ai domiciliari, su disposizione del Gip del Tribunale di Oristano, per adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari. Sono stati sequestrati tre allevamenti (uno nell’Oristanese, uno nella zona di Nuoro e l’altro nel Sassarese) e quasi 500 capi di bestiame.

L’inchiesta

L’indagine dei militari del Nas di Sassari è andata avanti per diversi mesi. Attraverso servizi di osservazione e controllo, accertamenti tecnici e verifiche anagrafiche e identificative dei bovini, i carabinieri hanno scoperto diverse anomalie negli allevamenti. In particolare sarebbe emersa «una reiterata somministrazione di farmaci pericolosi per la salute umana a bovini da ingrasso» si legge in una nota del Comando provinciale di Oristano. Somministrazione di farmaci che non risulta nella banca dati nazionale veterinaria del ministero della Salute (mentre la comunicazione è obbligatoria per legge). I bovini sottoposti a queste cure, quindi, sarebbero finiti al macello e poi sulle tavole senza che il principio attivo dei farmaci fosse cessato. Con grossi rischi per gli eventuali consumatori della carne, visto che quei medicinali sono pericolosi per l’uomo.

I sequestri

Sono scattati i sigilli per due allevamenti di bovini da ingrasso nell’Alto Oristanese, una stalla di transito in provincia di Nuoro: complessivamente 485 capi di bestiame. Inoltre sono stati scoperti altri due allevamenti mai notificati alle autorità sanitarie competenti. Infine in provincia di Sassari è scattato il sequestro amministrativo per una stalla di transito con 70 bovini, riconducibile alle attività del 55enne di Abbasanta; anche in questo allevamento i carabinieri del Nas hanno riscontrato irregolarità sull’identificazione e la registrazione degli animali.I controlli da parte dei militari del Nucleo antisofisticazioni proseguono su tutto il territorio provinciale e regionale.

