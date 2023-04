Bovini da carne, capi da podio 

Intanto, nel settore zootecnico si registra l’allarme di Confagricoltura sull’impossibilità di garantire un ricambio genetico delle greggi. «Tantissimi allevatori di pecore di razza sarda», segnalano da Confagricoltura Sassari e Olbia-Tempio, «faticano in queste settimane a trovare sul mercato arieti di alta genealogia, del genotipo Arr/Arr, da acquistare in vista delle rimonte annuali programmate tra la primavera e l’inizio dell’estate». Nel nord Sardegna, infatti, il quadro di maggior sofferenza rispetto agli altri territori dell’Isola. «Assicurare un ricambio genetico alle greggi è fondamentale, infatti, per un miglioramento delle produzioni di latte e per una maggiore resistenza degli animali in ambito sanitario».

All’esposizione – organizzata dall’Associazione allevatori della Sardegna, Comune di Ozieri ed Anacli – anche le razze bovine Sardo Bruna, Sardo Modicana, Blonde d’Aquitane e Sarda. In mostra anche le pecore nere di Arbus, suini di razza sarda, capre Saanen, equini e avicoli. «Abbiamo dato un’impostazione più attinente alle tematiche della fiera per promuovere al meglio le produzioni legate al comparto», dice il sindaco di Ozieri Marco Peralta. La mostra di Ozieri, commenta Luciano Useli Bacchitta, presidente dell’Associazione allevatori, «è un punto di riferimento per il comparto del bovino da carne e i premi che vengono assegnati nelle mostre nazionali sono un chiaro segnale della qualità degli allevamenti isolani».

Tutti esauriti gli spazi espositivi del quartiere fieristico di San Nicola, a Ozieri, per la decima edizione della Mostra regionale dei bovini Charolaise e Limousine iscritti al libro genealogico, in programma sabato e domenica prossimi. Ventidue le aziende che presentano 120 bovini Charolaise e Limousine, alcuni reduci dal concorso nazionale di Bastia Umbra che ha premiato diversi capi arrivati dalla Sardegna.

Punto di riferimento

Ovini, ricambio difficile

Il bando del 2016

L’ultimo bando regionale che prevedeva gli aiuti agli allevatori per l’acquisto di maschi riproduttori Arr/Arr è del febbraio 2016. «Si rischia di mettere a repentaglio la qualità delle nostre produzioni», avverte Stefano Taras, presidente di Confagricoltura Sassari e Olbia-Tempio. «Bisogna sostenere la selezione, anche per evitare di perdere quote di mercato molto difficili poi da riconquistare».

