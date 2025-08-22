Botulino, segnali incoraggianti per il bimbo ricoverato al Gemelli 

Sono ore di attesa a Monserrato, quelle che separano dall’autopsia sul corpo di Valeria Sollai, deceduta nella notte tra lunedì e martedì dopo tre settimane di ricovero al Policlinico per l’intossicazione da botulino contratta alla Fiesta Latina.

L'esame è in programma lunedì: la famiglia attende risposte su cosa sia accaduto la notte del decesso. Le condizioni della donna sembravano infatti in miglioramento, al punto da far ipotizzare l’inizio di un percorso di riabilitazione. Sollai aveva 62 anni, lavorava come cuoca nella scuola Monumento ai Caduti, ed è la seconda vittima del botulino, dopo la 38enne Roberta Pitzalis. Ancora in lutto la città: il Comune, in segno di rispetto verso il dolore dei parenti e di tutta la comunità, ha annullato il concerto del “Duo Cantico dal Mare” in programma mercoledì 27 alla Casa della Cultura.

Delle otto persone che tra il 22 e il 25 luglio sono rimaste intossicate alla Fiesta Latina di via Caracalla, restano ricoverati in due, i più giovani. Un bambino di 11 anni si trova al Gemelli di Roma. Dopo oltre due settimane di intubazione, il piccolo mostra segnali incoraggianti: è vigile, riesce a comunicare e mostra miglioramenti nella respirazione. Al Policlinico c’è invece una ragazzina di 14 anni, che respira autonomamente.

