Botulino, ritirato dai negozi l’avocado “incriminato” 

Potrebbe essere la polpa di avocado arrivata dal Perù e usata per preparare la salsa guacamole servita alla Fiesta Latina di Monserrato tra il 22 e il 25 luglio, la responsabile della catena di intossicazioni che ha fatto finire in ospedale otto persone.

In attesa di conferme, il Ministero della Salute ha infatti ordinato il ritiro immediato dagli scaffali del prodotto incriminato: si tratta delle confezioni relative a due lotti venduti nella catena all’ingrosso Metro.

Pazienti dimessi

Intanto arrivano le prime buone notizie sul versante sanitario. Tre dei quattro pazienti ricoverati nel reparto di Neurologia dell’ospedale Brotzu sono stati dimessi. Le loro condizioni erano apparse in miglioramento negli ultimi giorni, a tal punto di consentire loro di terminare ieri la degenza. Migliora anche il quarto paziente ricoverato in Neurologia, mentre restano più serie, ma stabili, le condizioni di una donna di 38 anni ancora ricoverata in Rianimazione.

Sempre grave il bimbo

Resta il fiato sospeso per il bambino di undici anni trasportato d’urgenza in elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma, nel reparto di Terapia intensiva pediatrica, dove è intubato e sedato farmacologicamente. Le sue condizioni sono stazionarie, ma la prognosi è riservata. Da quanto filtra, potrebbe trattarsi di una battaglia ancora lunga. Nel mentre continuano a moltiplicarsi i messaggi di vicinanza alla famiglia da parte di tutta la comunità, scossa per l’avvenimento.

È stato proprio il suo il primo caso emerso: prima di essere portato a Roma, il bimbo era stato ricoverato nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 luglio al Brotzu, dove domenica 27 ha ricevuto il siero anti tossina botulinica. Una misura precauzionale: in quei giorni ancora non era stata confermata la causa all’origine dei sintomi neurologici manifestati.

Al Policlinico di Monserrato sono stabili le condizioni dei due ricoverati, entrambi si trovano nel reparto di Rianimazione. Si tratta di una ragazzina di 14 anni, cosciente, e una donna di 62, che necessita invece di supporto meccanico per la respirazione.

Qualche giorno dopo la diffusione della notizia, erano stati sospettati altri tre casi, che tuttavia non hanno poi necessitato di ricovero. Considerato il tempo trascorso dall’evento, è praticamente sicuro che non ci saranno altre persone colpite dall’intossicazione.

La polpa di avocado

In attesa dei risultati delle analisi dell’Istituto superiore di sanità sui campioni di salsa guacamole sequestrati a Porto Frailis, in Ogliastra, i sospetti sulla contaminazione sono sempre più forti. Non a caso il Ministero della Salute ha emesso tre giorni fa un avviso di richiamo per la polpa di avocado della linea Metro Chef, prodotta da Salud Food Group Europe e distribuita nei punti vendita della catena all’ingrosso Metro, che rifornisce le attività di ristorazione. L’ingrediente, prodotto in Perù, viene utilizzato per la preparazione della salsa guacamole e potrebbe essere il responsabile delle intossicazioni.

Due lotti nel mirino

Il provvedimento riguarda due lotti, contrassegnati dai codici LI4213 e LI4218. Entrambi sono venduti surgelati in confezioni da 1 chilogrammo, con scadenze rispettivamente al 31 luglio e al 5 agosto del 2026. Il motivo ufficiale indicato nel richiamo è il rischio microbiologico per possibile presenza di sostanza botulinica. Per questo motivo, l’azienda Metro ha ritirato il prodotto dal mercato e informato gli operatori del settore alimentare, specificando di essere in costante contatto con le autorità sanitarie. Anche se la catena del freddo viene mantenuta, il congelamento del prodotto non inattiva la tossina botulinica.

