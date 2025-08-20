Botulino, lunedì la verità sulla morte della cuoca «Diteci cosa è successo» 

Sarà eseguita lunedì l’autopsia sul corpo di Valeria Sollai, la 62enne morta nella notte tra lunedì e martedì al Policlinico, dove era ricoverata in Rianimazione dalla fine di luglio per un’intossicazione da botulino, dopo aver consumato un panino con salsa guacamole contaminata alla Fiesta latina del 22 luglio a Monserrato. L’esame autoptico dovrà stabilire se il decesso sia stato causato direttamente dall’intossicazione alimentare o se abbiano avuto un ruolo decisivo complicanze sopraggiunte durante il ricovero.

Il dramma

Per quasi un mese, Valeria Sollai, ha lottato contro le conseguenze dell’avvelenamento, affrontando un percorso ospedaliero complesso e durissimo. Poi, nella notte tra lunedì e martedì, un improvviso peggioramento ha spento ogni speranza e segnato il tragico epilogo.

La famiglia di Valeria, cuoca nella scuola dell’infanzia Monumento ai Caduti di via Risorgimento, ha deciso di nominare un perito di parte per chiarire con precisione le circostanze del decesso. I parenti, profondamente scossi, sottolineano come le condizioni della donna sembrassero in netto miglioramento: lunedì sera, raccontano, si parlava perfino di un possibile trasferimento in riabilitazione. Poi, poche ore dopo, il drammatico crollo clinico e la morte.

I familiari

«Ci sono passaggi che vanno verificati, giustamente tutti vogliamo capire cosa sia accaduto – afferma un parente stretto –. Pare che Valeria abbia iniziato a stare male intorno alle 22, ma la famiglia è stata avvisata soltanto alle 7 del mattino. Ci hanno detto che stava entrando in sala operatoria, ma appena un quarto d’ora dopo ci è stato comunicato il decesso. In quelle nove ore cosa è successo? È stato uno choc terribile, perché fino a poche ore prima si parlava di ripresa e ora Valeria non c’è più».

L’inchiesta

Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia, titolare del fascicolo per omicidio colposo e commercio di sostanze alimentari nocive. Martedì il magistrato ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia, assegnata al dipartimento di medicina legale di Sassari.

La consulenza è stata affidata al Consiglio Superiore di Sanità, che dovrà chiarire se i lotti di salsa guacamole fossero realmente contaminati e in che misura abbiano inciso sull’avvelenamento. La Procura procede per i reati di lesioni colpose e commercio di sostanze alimentari nocive. Nel frattempo si aggrava la posizione di Cristian Gustavo Vincenti, titolare del chiosco dove sono stati serviti i prodotti finiti sotto inchiesta.

Lutto

La famiglia resta chiusa nel dolore: «non è il momento di parlare», ribadiscono, mentre amici e parenti si stringono attorno al marito Angelo Aru e al figlio Alessandro. La sorella maggiore, Luciana Sollai, ha però scelto di affidare ai social un messaggio carico di affetto e dolore: «Vola in alto sorellina mia, che gli angeli ti accompagnino dove tu possa stare bene senza alcun dolore, con quella luce che ti ha sempre distinto e accompagnata: ovunque sei stata hai illuminato il nostro mondo».

E in realtà nella sua città, Monserrato, tutti ricordano la sessantaduenne come una donna solare, sempre con il sorriso e piena di energia.

L’altra vittima

Valeria Sollai è la seconda vittima collegata alla manifestazione del 22 luglio scorso. L’8 agosto è morta Roberta Pitzalis, 38 anni, la prima donna finita in ospedale dopo aver consumato gli stessi prodotti, ricoverata inizialmente al Brotzu e poi trasferita al Businco di Cagliari.

In totale, otto persone sono state colpite da sospetta intossicazione: quattro sono state dimesse quasi subito, mentre restano ricoverati un bambino di 11 anni, trasferito al Gemelli di Roma e ora a quanto pare in miglioramento, e una ragazza di 14 anni che viene curata e seguita al Policlinico.

