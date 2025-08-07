VaiOnline
Monserrato.
08 agosto 2025 alle 00:34

Botulino, in quattro ancora in Rianimazione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Restano stazionarie le condizioni del bambino di 11 anni ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo aver mangiato salsa guacamole contaminata da botulino alla Fiesta Latina, la manifestazione svolta tra il 22 e il 25 luglio in via Caracalla.

Non ci sono stati intoppi nell’operazione di tracheostomia eseguita due giorni fa dai medici per migliorare le condizioni respiratorie dopo il prolungato periodo di intubazione in Terapia intensiva pediatrica. Nella capitale sono volati i genitori, comprensibilmente scossi dall’accaduto. Si spera in buone notizie anche per gli altri tre pazienti ricoverati in Rianimazione per l’intossicazione. Due sono al Policlinico, una ragazzina di 14 anni e una donna di 62. La terza all’ospedale Brotzu: è una donna di 38 anni. Tra lunedì e martedì quattro persone sono invece state dimesse dal reparto di Neurologia del Brotzu.

Nel frattempo, proseguono gli accertamenti per ricostruire l’origine della contaminazione e accertare eventuali responsabilità. Qualche giorno fa, dopo un richiamo dei Ministero della Salute per «possibile presenza di tossina botulinica», dagli scaffali dei punti vendita Metro sono state rimosse le confezioni di polpa di avocado appartenenti a due lotti, gli stessi di cui avrebbe fatto parte l’avocado utilizzato nella preparazione della salsa guacamole alla Fiesta Latina. La paura ferma anche altre sagre: a San Giovanni Suergiu, il Comune ha deciso di annullare l’International Street Food previsto per domani «alla luce degli ultimi accadimenti che hanno interessato le manifestazioni gastronomiche legate al cibo da strada».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Piano sanità, scontro Regione-infermieri

Il Nursind: escluso il sindacato con più iscritti. La Giunta: accuse infondate 
Rinnovabili

Sul Piano energetico comitati all’attacco: «Vento e sole ai sardi»

La Regione: «Le procedure sono avviate, entro l’anno chiuderemo la revisione» 
Lorenzo Piras
Cronaca

Nel campanile c’era un cadavere

Lanusei, nel tempio di don Bosco l’ex atleta sparito da due anni 
Tonio Pillonca
Lo scontro

Meloni-Schlein, lite su Almasri e giustizia

La leader Pd: «Atteggiamento eversivo». La replica: «Non vince e invoca i giudici» 