Botulino, in quattro ancora in Rianimazione 

Restano stazionarie le condizioni del bambino di 11 anni ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo aver mangiato salsa guacamole contaminata da botulino alla Fiesta Latina, la manifestazione svolta tra il 22 e il 25 luglio in via Caracalla.

Non ci sono stati intoppi nell’operazione di tracheostomia eseguita due giorni fa dai medici per migliorare le condizioni respiratorie dopo il prolungato periodo di intubazione in Terapia intensiva pediatrica. Nella capitale sono volati i genitori, comprensibilmente scossi dall’accaduto. Si spera in buone notizie anche per gli altri tre pazienti ricoverati in Rianimazione per l’intossicazione. Due sono al Policlinico, una ragazzina di 14 anni e una donna di 62. La terza all’ospedale Brotzu: è una donna di 38 anni. Tra lunedì e martedì quattro persone sono invece state dimesse dal reparto di Neurologia del Brotzu.

Nel frattempo, proseguono gli accertamenti per ricostruire l’origine della contaminazione e accertare eventuali responsabilità. Qualche giorno fa, dopo un richiamo dei Ministero della Salute per «possibile presenza di tossina botulinica», dagli scaffali dei punti vendita Metro sono state rimosse le confezioni di polpa di avocado appartenenti a due lotti, gli stessi di cui avrebbe fatto parte l’avocado utilizzato nella preparazione della salsa guacamole alla Fiesta Latina. La paura ferma anche altre sagre: a San Giovanni Suergiu, il Comune ha deciso di annullare l’International Street Food previsto per domani «alla luce degli ultimi accadimenti che hanno interessato le manifestazioni gastronomiche legate al cibo da strada».

