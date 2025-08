Botulino, in campo un super perito 

Il super-esperto Fabrizio Anniballi, tecnologo alimentare del Dipartimento di Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica dell’Istituto Superiore di Sanità, sarà il consulente nominato dalla Procura per esaminare i campioni di tacos e salsa guacamole sequestrati dal Nas e dagli ispettori della Asl nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte intossicazioni da botulino avvenute a fine luglio durante la “Fiesta Latina” a Monserrato, poi arrivata in Ogliastra, dov’è stata bloccata dal sindaco di Tortolì, Marcello Ladu. Nel frattempo restano ancora gravi le condizioni di alcuni dei pazienti ricoverati in rianimazione con i sintomi dell’intossicazione.

La nomina

Il consulente nominato dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia, titolare del fascicolo aperto per lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive, dal 2012 è il responsabile del centro nazionale di riferimento per il botulismo, ma lavora nell’Istituto Superiore di Sanità dal 1996. Nel registro degli indagati, ormai da qualche giorno, è stato iscritto il nome di Cristian Gustavo Vincenti, argentino ma ormai da anni residente a Torino, titolare del chiosco dove sarebbero stati venduti e consumati i prodotti sospettati di essere contaminati. L’iscrizione, però, non sarebbe legata a vere e proprie contestazioni, ma ad un atto d’ufficio a seguito delle relazioni del carabinieri e della Asl che ha già acquisito campioni del prodotto “sospetto” spedito a Roma all’Istituto Superiore di Sanità per essere esaminato.

La difesa

«Il mio cliente è a disposizione per chiarire del tutto la sua posizione», conferma l’avvocato Maurizio Mereu, del foro di Lanusei, difensore del commerciante, «Posso dire che, in ogni caso, è molto preoccupato per la salute delle persone che ora si trovano ricoverate, ma allo stesso tempo è sicuro di aver adottato tutte gli accorgimenti sanitari e igienici necessari per garantire la qualità del prodotto a tutela dei clienti». Otto i casi sospetti segnalati in Procura a Cagliari e ora indicati formalmente come «persone offese»: quattro restano in rianimazione, due di queste in condizioni gravi. Tra i casi più gravi ci sono anche quelli di due bambini.

RIPRODUZIONE RISERVATA