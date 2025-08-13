Botulino, i Nas nella sede di Fiesta latina 

Dopo l’intossicazione da botulino alla Fiesta latina di fine luglio, che ha causato il decesso di Roberta Pitzalis e il ricovero di altre sette persone, le indagini delle forze dell’ordine si allargano oltre i confini dell’Isola. Su indicazione della Procura di Cagliari, i carabinieri del Nas di Torino hanno perquisito un capannone all’ingresso di Vigone, comune del Torinese di circa cinquemila abitanti in cui ha sede l’associazione che ha organizzato l’evento gastronomico in cui è stata consumata la salsa guacamole contaminata.

Irregolarità

Durante il blitz a Vigone, gli agenti del Nucleo Antisofisticazioni hanno riscontrato diverse irregolarità nella conservazione di cibi e bevande. Non sono stati trovati lotti dell’avocado utilizzato per la preparazione della salsa, sequestrata invece a Porto Frailis, dove la sagra si era spostata dopo la tappa a Monserrato, per essere analizzata. Sono però finiti sotto sequestro pacchi di riso, conserva di pomodoro, farina, bottiglie di alcolici e analcolici per un valore di circa 30 mila euro. Secondo gli inquirenti, gli alimenti sarebbero stati stoccati in luoghi non idonei, nel cortile e a bordo di un camion, esposti al sole e ad alte temperature. Per questo il legale rappresentante dell’associazione, Cristian Gustavo Vincenti, già accusato di omicidio colposo dopo la morte di Roberta Pitzalis, è stato denunciato.

La vittima

Pitzalis, che aveva 38 anni, è deceduta venerdì al Businco, dove era stata trasferita dal reparto di Rianimazione del Brotzu. Aveva partecipato alla Fiesta Latina il 22 luglio. Secondo l’autopsia, a causarne la morte è stata l’intossicazione da botulino, ma anche una polmonite emorragica come conseguenza dell’intubazione per la ventilazione assistita. I funerali della donna, originaria di Guasila ma residente a Monserrato da alcuni anni, si sono svolti martedì nel suo paese natale. La tragedia ha sconvolto entrambe le comunità, e a Monserrato resta alta la preoccupazione per le condizioni delle tre persone ancora ricoverate. Al Gemelli di Roma è grave un bambino di 11 anni, trasportato d’urgenza nella capitale con l’elisoccorso. La settimana scorsa il piccolo ha subito un intervento di tracheostomia per migliorare le condizioni di degenza. Al Policlinico, invece, si trovano una ragazza di 14 anni e una donna di 62. Quattro persone ricoverate nel reparto di Neurologia del Brotzu sono invece state dimesse tra lunedì e martedì della settimana scorsa. I loro casi erano apparsi da subito meno gravi, perché la tossina botulinica è stata contrastata in tempo, permettendo di evitare conseguenze peggiori.

RIPRODUZIONE RISERVATA