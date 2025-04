Bottiglie rotte e rifiuti: notti di degrado in piazza San Lussorio 

Bottiglie di vetro rotte e rifiuti di ogni tipo: nella notte fra sabato e domenica, ancora una volta la storica piazza San Lussurio, il cuore del centro di Arbus, è stata violentata dai soliti balordi. L’ampio spazio, compresi la gradinata d’accesso, il marciapiedi e le panchine, sono stati coperti di vetro frantumato, bottiglie intere di alcolici e sporcizia varia.

Le mamme, preoccupate, lamentano i pericoli cui vanno incontro i figli che attraversano il posto per andare nell’ex caseggiato scolastico, ora sede di numerosi servizi, e anche in biblioteca.

L’assessora all’arredo urbano, Sara Vacca, commenta con indignazione questo nuovo increscioso episodio: «Dispiace dover ancora parlare di tutela del bene pubblico, di atti vandalici e di senso civico. Purtroppo non è un fatto isolato: quasi ogni notte il divertimento è rappresentato da lancio di bottiglie e di rifiuti. Il decoro urbano è una questione di responsabilità di ogni singolo cittadino, di educazione, di civiltà e rispetto nei confronti di tutti. Siamo rammaricati anche perché non c’è personale sufficiente per pulire le piazze del paese tutti i giorni», conclude Vacca: «Il servizio è affidato alla ditta che gestisce i rifiuti una volta a settimana». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA