Bottiglie e buste di rifiuti nel canale in secca 

Una distesa di bottiglie e lattine negli argini, oltre a cartacce e buste di plastica gettati nel letto del canale che attraversa Selargius. Così si presenta da giorni la parte del Riu Nou vicina al ponte ciclopedonale di via Vienna, una situazione desolante.

«Incivili», dice Luca Marongiu mentre porta il suo cane nel parco Lineare, «dovrebbero piazzare una telecamera perché non è la prima volta che capita». Nelle scorse settimane un’impresa incaricata dal Comune ha ripulito le sponde dall’erba secca, un intervento contro il rischio incendi allargato anche a via Segni e la zona intorno al parco di San Lussorio dove sono state create delle fasce taglia fuoco. Ora c’è il problema rifiuti da affrontare: «Vista la situazione faremo una pulizia straordinaria nel Riu Nou», assicurano dal Municipio, «con l’auspicio di non dover intervenire fra pochi giochi per altri rifiuti gettati lungo gli argini del canale».

