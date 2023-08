Bottiglie d’urina, ci risiamo Ma stavolta c’è un arrestato 

Una forte puzza, nel centro di Siliqua, ha annunciato ieri l’ennesima comparsa delle ormai consuete bottiglie di urina, un centinaio, accompagnate da sacchetti di feci. È la quinta volta che succede. A differenza degli altri quattro episodi, quando le bottiglie erano state sistemate in ordine sul muretto perimetrale di un parcheggio tra via Mannu e via Vittorino da Feltre, stavolta sono state buttate per strada e alcune si sono spaccate, rilasciando rivoli di liquido dall’odore nauseabondo nelle strade surriscaldate dal sole.

L’altra novità è l’arresto di una persona per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale: si tratta del 48enne Angelico Melis, già noto alle forze dell’ordine, residente vicino al luogo dove sono state abbandonate le bottiglie. L’uomo è stato fermato per strada dai carabinieri che indagavano sulla vicenda, e avrebbe assunto fin da subito un atteggiamento aggressivo: per lui sono scattate le manette.

Dopo le formalità di rito, sbrigate nella caserma del paese, Melis è stato trasferito nelle camere di sicurezza del Comando di Iglesias in attesa del processo per direttissima, che si terrà stamattina.

Il sospetto è che l’uomo possa essere coinvolto nell’abbandono periodico di bottiglie piene d’urina. La prima apparizione lo scorso ottobre, cui ne erano seguite altre fino al 24 giugno scorso, quando le bottiglie, dopo diverse ore di esposizione, erano misteriosamente sparite. Non si esclude che siano le stesse ricomparse ieri mattina.

RIPRODUZIONE RISERVATA